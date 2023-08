MÖHLIN Gold für Junior Marvin Müller – der Möhliner ist Weltmeister im Badminton der Gehörlosen Zusammen mit Zeno Baldegger vom Badminton-Club Trogen-Speicher gelang ihm die Überraschung. Der Möhliner Marvin Müller holte Gold im Doppel an der Junioren-WM der Gehörlosen. Auch im Einzeln bei den Erwachsenen konnte Müller im brasilianischen Para de Minas überzeugen.

Marvin Müller (18, rechts) und Zeno Baldegger (15) holten Gold an der Junioren-Badminton-WM der Gehörlosen. Bild: zvg

Die Badminton-Weltmeisterschaft der Gehörlosen in Para de Minas in Brasilien fand vom 10. bis 24. Juli statt. Auch die Brüder Marvin und Danny Müller aus Möhlin waren im Aufgebot der kleinen Schweizer Delegation, bestehend aus drei Athleten und drei Offiziellen.

Die ersten drei Tage stand die Junioren-WM auf dem Programm. Marvin Müller (18) und Zeno Baldegger (BC Trogen-Speicher, 15) spielten im Einzel sowie zusammen im Doppel gross auf.

Im gemeinsamen Doppel brillierten die beiden Schweizer und gewannen die Gruppenspiele gegen die Asiaten und zogen bis in den Final vor. Dort spielten die Jugendlichen stark. Sie kämpften um jeden Ball, waren technisch und läuferisch in Form und spielten die Bälle clever zurück. Schlussendlich gewannen die Schweizer das Finalspiel gegen Chakraborty/Plyush aus Indien mit 21:15/21:18 und wurden überraschend Weltmeister im Doppel.

Die Jugendlichen liessen sich auf dem Podest feiern. Bild: zvg

Im Einzel gewann Müller im Gruppenspiel gegen Rasmussen aus Dänemark mit 28:26 / 21:17 und verlor gegen den späteren Vize-Weltmeister Morimoto, Japan, hauchdünn mit 14:21 / 23:21 / 19:21. Als Gruppenzweiter zog er in den Achtelfinal ein.

Im Achtelfinal mussten ausgerechnet die Schweizer Marvin Müller und Zeno Baldegger gegeneinander spielen, so wollte es der Zufall. Baldegger erwischte den besseren Tag und gewann das Spiel mit seiner herausragenden Leistung mit 10:21/17:21.

Für den Möhliner Müller war der Wettkampf damit beendet. Baldegger hingegen gewann auch die folgenden Spiele gegen starke Spieler aus Indien, Malaysia und Japan, sodass er auch hier die Goldmedaille holte überraschend Weltmeister im Einzel wurde.

Nach den Junioren- und Team-Wettkämpfen (ohne Schweiz) stand noch die Erwachsenen-WM an. Hier war neben Marvin Müller und Zeno Baldegger auch Müllers Bruder Danny dabei. Leider wurden alle in ihren Gruppen im Einzel und im Doppel starken Gegnern zugelost. Danny Müller verlor nach einem starken Spiel hauchdünn in drei Sätzen gegen einen Taiwaner mit 22:20/10:21/18:21 und in zwei knappen Sätzen gegen einen Japaner (Nummer 8) mit 14:21/18:21 und schied in der Gruppe aus.

Marvin Müller gewann in seiner Gruppe das Spiel gegen einen Brasilianer mit 21:14/21:8 und verlor gegen den als Nummer 1 gesetzten Inder mit 10:21 /10:21. Als Gruppenzweiter erreichte Müller das K.O.-System. Im Sechzehntel-Final wartete der Junioren-Vizeweltmeister Morimoto aus Japan auf ihn. In einem kämpferischen, spannenden Spiel unterlag Müller in drei Sätzen mit 14:21/21:17/10:21 und klassierte sich auf dem geteilten 17. Rang im Herren-Einzel an der WM.