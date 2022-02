Möhlin Ganze Häuserzeile soll ersetzt werden: Die SP wünscht sich günstigen Wohnraum – und hat Fragen zur geplanten Tiefgarage Das Mitwirkungsverfahren zum Grossprojekt an der Möhliner Hauptstrasse ist abgelaufen. Einzelne Stellungnahmen sind eingegangen, darunter eine von der Ortspartei SP. Sie regt darin an, «erschwinglichen, familien- und altersgerechten Wohnraum» zu schaffen. Und sie erinnert in Zusammenhang mit der geplanten Tiefgarage an ein gescheitertes Projekt.

Eine Häuserzeile im Möhliner Mitteldorf soll verschwinden und durch vier Neubauten ersetzt werden. Nadine Böni (15. Januar 2021)

Das Möhliner Mitteldorf könnte in naher Zukunft ein neues Gesicht erhalten. Anfang Jahr hat die Gemeinde in den Unterlagen zu einem Mitwirkungsverfahren grosse Pläne für eine Häuserzeile entlang der Hauptstrasse – rechtsseitig von der Kreuzung Bachstrasse bis zum Abzweiger Obere Fuchsrainstrasse – präsentiert. Mehrere historische Gebäude könnten demnach abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden.

Am Montag nun ist die Frist für Eingaben zum Mitwirkungsverfahren abgelaufen. Bis jetzt seien einzelne Stellungnahmen eingegangen, sagt Zoran Tanasic, Leiter der Abteilung Hochbau. «Wobei der Poststempel gilt und in den nächsten Tagen daher noch weitere Eingaben eingehen könnten.»

SP wünscht sich günstigen Wohnraum

Eine der Eingaben stammt von der SP Ortspartei. «Das Projekt scheint uns im Allgemeinen gut gelungen», schreibt die Partei darin. Sie schlägt aber unter anderem vor, sich beim Projekt am «Standard für Nachhaltiges Bauen Schweiz» zu orientieren, der unter anderem die Punkte Gestaltung, Mobilität und Parkierung sowie Energieversorgung berücksichtigt. Und:

«In diesem zentralen Bereich von Möhlin ist erschwinglicher, familien- und altersgerechter Wohnraum ideal gelegen, auch, um eine gute Durchmischung der Bevölkerung zu fördern.»

Die Nutzung des öffentlichen Grunds durch die Gemeinde müsse an diesem Ort «klar für eine publikumsintensive Nutzung und weniger für Verwaltungszwecke vorgesehen werden».

Das erklärte Ziel der Gemeinde – im Gebiet rund um das Gemeindehaus, die Post, die Allmend und den Sonnenpark ein Zentrum zu schaffen – bedinge ausserdem «in erhöhtem Mass die entsprechende Gestaltung für Fussgängerinnen und -gänger und Velofahrerinnen und -fahrer», heisst es in der Stellungnahme der SP weiter. Sie regt daher an, hindernisfreie Wege für alle Verkehrsteilnehmenden zu schaffen und den strassennahen Raum auch als Begegnungsort attraktiver und sicherer zu gestalten.

Erinnerung an gescheitertes Projekt

Bestandteil des Projekts ist auch eine gemeinsame Tiefgarage, wobei neben den Privatparkplätzen und den Pflichtparkfeldern für die Nutzungen des Bürgerhauses zehn öffentliche Parkfelder vorgesehen sind. Dies für die Besucherinnen und Besucher des Ortszentrums – ein lang gehegter Wunsch der Gemeinde.

Diagonal im Bild die geplanten Gebäudereihe. Die Zufahrt zur gemeinsamen Tiefgarage soll von Parzelle 440 (rechts) erfolgen. Visualisierung: Planungsbericht

Die Zufahrt zur Tiefgarage ist über die Parzelle 440 geplant, die im Besitz der Möhliner Ortsbürgergemeinde ist. Die SP erinnert sich vor diesem Hintergrund an die gescheiterten Pläne für eine Tiefgarage bei der Allmend. Im November 2018 hatten die Stimmberechtigten den Kredit für die Entwicklung der Kernzone Mitte an der Urne abgelehnt.

«Einer Bautätigkeit auf der Parzelle 440 muss durch die Gemeinde/Ortsbürgergemeinde zugestimmt werden. Was passiert bei einem Nein? Ist eine andere Zufahrt möglich?», fragt die SP und stellt klar:

«Eine Wiederholung der Begebenheit bei der Tiefgarage Allmend sollte verhindert werden.»

Auch der Aargauer Heimatschutz hat eine Eingabe gemacht, wie Geschäftsführer Henri Leuzinger bestätigt. Die Organisation bringt darin vor allem drei Ideen vor. Zum einen regt sie an, in der Überarbeitung auch die gegenüberliegende Strassenseite in den Planungsperimeter zu nehmen. Zum anderen geht es um die Gestaltung der neuen Gebäude.

Heimatschutz wünscht sich zeitgemässe Gestaltung

Angedacht ist, dass diese in ihrer Form und Platzierung an den Stil früherer Bauernhäuser erinnern. Dies sei «der Versuch, eine gewisse ländliche Dörflichkeit wiederherzustellen», sagt Leuzinger. «Das wirkt seltsam.» Der Heimatschutz könnte sich stattdessen «ein Projekt mit zeitgemässer und prägnanter Gestaltung» vorstellen, so Leuzinger.

Denkbar sei etwa, und das ist die dritte Idee, die Gebäude an der Strasse um ein Geschoss aufzustocken und stattdessen auf die geplanten Anbauten dahinter zu verzichten. Leuzinger:

«Möglich wären dort beispielsweise Pavillons. So entstünde hin zum Bach ein toller und wertvoller Gartenraum.»

Der Gemeinderat wird nun in einem nächsten Schritt Stellung zu den Eingaben nehmen und die Ergebnisse in einem Mitwirkungsbericht zusammenfassen.