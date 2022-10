Möhlin Für über 5 Millionen Franken: Die Gemeinde will Landreserven für Schul- und Sportanlagen kaufen An der kommenden Gemeindeversammlung in Möhlin vom Donnerstag, 24. November, steht der Kauf eines Landstücks im Vordergrund: Die knapp 28'300 Quadratmeter grosse Parzelle nahe der Schulanlage Steinli soll als Reserve für künftige Schul- und Sportbauten dienen.

Das grosse Feld links vom Sportplatz ist die Parzelle 939 in Möhlin. Gemeinde Möhlin/Aargauer Zeitung

Die Gemeinde Möhlin wird an der kommenden Gemeindeversammlung vom 24. November nach einer Kompetenzerteilung für den Kauf einer Parzelle in der Sportzone bitten. Es handelt sich dabei um ein Stück Land zwischen den Gebieten «Grindicher» und «Storebode», welche beide bereits der Gemeinde gehören. Die knapp 28'300 Quadratmeter grosse Parzelle 939 ist derzeit in Privatbesitz.

Der Kauf sei ein strategischer Entscheid, sagt Gemeindeammann Markus Fäs. Die Gemeinde erwartet wegen der geplanten Neubauten Bata-Park Ost und West in den kommenden Jahren einen Einwohnerzuwachs von etwa 600 Personen. Für die Parzelle ist noch nichts Konkretes geplant, doch der Bau von Sport- oder Schulanlagen ist durchaus möglich. Markus Fäs sagt:

«Auf dem Land könnte zum Beispiel ein weiterer Kindergarten entstehen.»

Er spricht entsprechend von einer «strategisch wichtigen Landreserve» für die öffentlichen Bedürfnisse. Der Kauf ist zu einem Quadratmeterpreis von 180 Franken angedacht, also zu insgesamt knapp 5,1 Millionen Franken.

JAM-Jugendhaus soll aufgestockt werden

Eine weitere «wichtige Investition in die Zukunft», so Fäs, seien die Aufstockung und die Dachabdichtung des Jugendhauses JAM. Im vergangenen Sommer ersuchte die Jugendarbeit Möhlin diese Aufstockung wegen ihres erweiterten Angebots, der erhöhten Besucherzahlen und der wandelnden Bedürfnisse der Jugendlichen.

Das JAM bietet Raum und Unterstützung für Jugendliche, die teilweise aus instabilen Familienverhältnissen kommen. Die Aufstockung würde eine Verlagerung der Büroräume vom Erdgeschoss in das neu gebaute Obergeschoss bedeuten. So würde ein weiterer Raum für die Teenager entstehen. Dieser Raum könnte auch individuell umgestaltet werden: Manchmal wäre er ein Mädchenraum, dann ein Computerraum, dann vielleicht ein Spielraum.

Für die Aufstockung wird ein Verpflichtungskredit in Höhe von 300'000 Franken beantragt. Darin sind auch Sanierungsarbeiten sowie die Begrünung des Daches inbegriffen. Die Kostenfolgen werden mit jährlich 8600 Franken beziffert.

Der Steuerfuss bleibt bei 115 Prozent

Im Budget für das kommende Jahr liegen sowohl der betriebliche Aufwand mit 41,3 Millionen Franken als auch der betriebliche Ertrag mit 42,9 Millionen Franken leicht über dem Vorjahresbudget. Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung – nach Abschreibungen – beträgt gemäss Budget rund 1,7 Millionen Franken. Die Selbstfinanzierung beläuft sich auf 5,6 Millionen Franken, womit der in den Budgetrichtlinien festgeschriebene Zielwert von 5,5 Millionen Franken eingehalten wird.

Der Steuerfuss soll dabei weiterhin 115 Prozent betragen. «Dies ist nötig, denn die aktuelle geopolitische Lage ist unberechenbar», sagt Vizeammann Lukas Fässler. Er spricht damit unter anderem die Strommangelsituation, den Krieg in der Ukraine sowie die steigenden Coronazahlen an. Fässler fügt an:

«Die Unsicherheitsfaktoren sind da, deshalb muss eine solide Finanzierung sichergestellt sein.»

Auf der Ertragsseite rechnet der Gemeinderat beim Steuerertrag mit einer Verbesserung von rund 1,4 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahresbudget. Dieses sei aufgrund der damaligen Prognosen in Bezug auf die Pandemie «zu defensiv» erstellt worden, erklärte Fässler. «Die Auswirkungen der Pandemie sind bis heute finanziell weniger spürbar als erwartet.»

Weitere Traktanden sind die Genehmigung des Protokolls der Gemeindeversammlung vom 23. Juni sowie mehrere Einbürgerungen. Markus Fäs sieht «keine kontroversen Traktanden» – wobei dies einem seiner Ziele entspricht:

«Ich möchte eine gewisse Ruhe in die Gemeindepolitik bringen.»