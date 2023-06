Möhlin Es ist alles bereit für die «Bösen»: Für das Kantonalschwingfest verwandelt sich die Allmend in eine Arena Mehrere tausend Besucherinnen und Besucher werden am kommenden Wochenende in Möhlin zum 116. Aargauer Kantonalschwingfest erwartet. Auf dem Festgelände laufen seit Wochen die Vorbereitungen für den Grossanlass.

OK-Präsident David Schreiber freut sich auf das 116. Aargauer Kantonalschwingfest auf der «Allmend» in Möhlin. Bild: Nadine Böni

Am kommenden Wochenende wird Möhlin zum Treffpunkt der «Bösen». Angst haben muss deshalb allerdings niemand – denn so werden im Fachjargon nämlich ganz einfach besonders gute Schwinger bezeichnet. Und die werden eben am Sonntag auf der «Allmend» am 116. Aargauer Kantonalschwingfest antreten.

Schon seit Wochen laufen im Dorf die Vorbereitungen für den Grossanlass, zu dem mehrere tausend Besucherinnen und Besucher erwartet werden. Inzwischen hat sich die «Allmend» hinter dem Gemeindehaus in eine kleine Arena verwandelt. Vier Tribünen haben Angehörige des Zivilschutzes in den vergangenen Wochen aufgebaut. Hinzu kommen zwei grosse Festzelte und in diesen Tagen die weitere Infrastruktur, wie etwa der Gabentempel, die Sägemehlringe und das Athletendorf.

Die Arena bietet 3000 Sitzplätze

«Die Arbeit geht uns nicht gleich aus», sagt OK-Präsident David Schreiber mit einem Lachen. Viele Helferinnen und Helfer stellt der Schwingklub Fricktal aus dem Kreis seiner rund 300 Mitglieder, aber auch andere Vereine aus dem Dorf packen mit an. «Da spüren wir eine grossartige Unterstützung, für die wir sehr dankbar sind», sagt Schreiber.

Die Möhliner «Allmend» ist dabei durchaus «schwingfesterprobt»: So findet hier etwa auch das traditionelle Abendschwinget statt. Die Festwiese aber hat das OK aufgrund der eher engen Platzverhältnisse vor einige Herausforderungen gestellt. Schreiber sagt:

«Wir sind überzeugt, dass wir mit der gemütlichen Arena und einem Festplatz mit diversen Verpflegungsmöglichkeiten ein tolles Gelände gestaltet haben.»

Die Arena auf der «Allmend» bietet insgesamt 3000 Sitzplätze – und wird am Sonntag voraussichtlich ausverkauft sein. Bild: Nadine Böni/Aargauer Zeitung

Die Arena bietet dabei insgesamt 3000 Sitzplätze. «Stimmt das Wetter, gehen wir davon aus, dass das Schwingfest ausverkauft sein wird», so der OK-Chef. Über die Hälfte der Tickets sind bereits im Vorverkauf weg. Für all jene, die kein Ticket mehr für die Arena ergattern können, gibt es eine Alternative: «Das Geschehen in den Sägemehlringen wird in einem der Festzelte live auf Grossleinwand übertragen», sagt Schreiber.

Jass-Turnier und Ringer-Wettkampf

Um die umfangreiche Infrastruktur optimal auszulasten, startet das Festwochenende ausserdem bereits am Samstag mit zwei Events. Zum einen findet ein Jassturnier statt, zum anderen der Aargauer Sägemehlringertag. «Das ist eine Randsportart, die es verdient hat, in den Fokus gerückt zu werden», sagt Schreiber. Rund 200 Ringer in verschiedenen Alterskategorien werden in der Arena antreten.

Am Sonntag dann soll es dann traditionell zu und her gehen im Sägemehl – passend zum Motto, das die Organisatoren für das Fest gewählt haben: «eifach traditionell». Schreiber sagt:

«Der Schwingsport hat in den vergangenen Jahren einen Boom erlebt. Wir möchten mit unserem Fest zurück zu den Wurzeln und Werten des Schwingsports.»

Deshalb zurück zu den «Bösen»: Wen würde sich der OK-Chef denn als Festsieger wünschen? Die Präferenzen dabei sind klar – schliesslich ist David Schreiber auch Vorstandsmitglied des Aargauer Kantonalen Schwingerverbands. «Ich würde mich über einen Aargauer als Sieger sehr freuen», sagt er.