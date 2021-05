Möhlin Erst die Kälte, nun die Störche: So bringt ein Landwirt seine süssen Früchtchen sicher bis zur Ernte In etwa drei Wochen beginnt die Selbstpflücksaison auf dem Erdbeerfeld von Beat Mahrer. Dann erwartet er an schönen Tagen weit über 100 Kunden. Doch bis dahin muss er noch allerhand Aufwand betreiben ‒ und auf den vorsommerlichen Wetterumschwung hoffen.

Beat Mahrer rechnet damit, in drei Wochen die Selbstpflücksaison auf seinem Erdbeerfeld in Möhlin einzuläuten. Bild: Dennis Kalt / «Aargauer Zeitung»

So mancher Spaziergänger reckt dieser Tage seinen Kopf in Richtung Erdbeerfeld von Beat Mahrer. 25'000 Stauden der süssen Früchte auf einer fussballfeldgrossen Fläche hat der Landwirt auf einer kleinen Anhöhe am Rand von Möhlin entlang des Oberforstwegs gesetzt. «Ja», sagt Mahrer, «einige sind schon ganz gwundrig, wann es mit der Ernte losgeht.»

Doch etwas Geduld ist schon noch gefragt. Im Gegensatz zum letzten Jahr, als die warmen Temperaturen früh einsetzten und sich konstant den Frühling durchzogen, fiele die Ernte in diesem Jahr später aus. Mahrer sagt:

«Die Nächte waren kalt und die Bise hat lang geweht.»

In etwa drei Wochen werde es so weit sein, schätzt er. Damit läge man zeitlich im Schnitt eines gewöhnlichen Jahres. «Wenn aber plötzlich die Temperaturen stark und konstant steigen, kann alles ganz schnell gehen», sagt Mahrer.

Eine kleine Völkerwanderung

Sechs Wochen dauere in etwa die Ernte. An schönen Tagen komme es vor, dass weit über 100 Kunden das Selbstpflückfeld aufsuchen. Mütter mit Kinderwagen, Senioren auf dem Velo oder die Walkinggruppe, die auf dem Rückweg ins Dorf den Umweg am Erdbeerfeld vorbei nimmt – zuweilen erwecke dies den Eindruck einer kleinen Völkerwanderung, sagt Mahrer mit einem Schmunzeln.

Damit die Bevölkerung in den süssen Genuss von «Daroyal», «Clery» und «Joly» vom Möhliner Feld kommt, hat Mahrer auch dieses Jahr einen hohen Aufwand betrieben – besonders. um die Pflanzen durch die Frostnächte zu bringen. Etwa hat er mehrere Wochen lang mit zehn Meter breiten und 100 Meter langen Vliesen die Pflanzen – teilweise doppelt – abgedeckt. Mahrer sagt:

«Der Wind hat die Vliese teilweise wie einen Ballon aufgeblasen. Da hatten wir zuweilen zu kämpfen.»

Rund eineinhalb Stunden habe es pro Abend zu dritt gebraucht, um das Feld komplett zu bedecken.

Das Heranreifen der roten Früchte wird auch nicht vor den Störchen, die über das Feld von Mahrer kreisen, verborgen bleiben. «Sobald es rot wird, spanne ich ein Netz über das Feld, um die Frucht vor Vögeln und gegen Hagel zu schützen», sagt Mahrer. Ausgekleidet werden mit Stroh müssen zudem die einzelnen Wege zwischen den Pflanzenreihen. Dies damit der Regen nicht die Erde aufwirbelt und die Erdbeeren verunreinigt.

Import-Erdbeeren verheizen die Vorfreude

Goutiert worden sei dieser Aufwand in den beiden vergangenen Jahren nicht nur durch die hohe Anzahl von Selbstpflückern, sondern auch durch die vielen Komplimente, die er von den Pflückern erhalten habe. Das Schönste für ihn ist gewesen, dass das Erdbeerfeld eine Bereicherung für das Dorf sei. Von den Import-Erdbeeren der Grossverteiler hält Mahrer nicht sonderlich viel. Er sagt:

«Dadurch, dass sie das ganze Jahr erhältlich sind, verheizen sie ein wenig die Vorfreude auf die saisonalen Erdbeeren aus unserer Region.»

Der Preis für das Kilo werde wohl auch in diesem Jahr wieder bei rund sechs Franken liegen. Im Schnitt pflückt ein Kunde zwischen ein und zwei Kilogramm. Mahrer sagt:

«Wichtig ist, dass man die Früchte mit dem Stiel pflückt. Das wirkt der Fäulnisgefahr entgegen.»

Nach dem Pflücken sollte man die Erdbeeren denn auch rasch verzehren. Für die meisten, sei dies weniger ein Problem. «Ich habe Kunden, die kommen täglich und pflücken ihr Kilo», so Mahrer.