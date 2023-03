Möhlin Erinnerungen an den «Dorfkönig»: Welche Bedeutung Kyms Salzfund für die Region hatte, zeigt eine Ausstellung im Melihus Eine Ausstellung im Dorfmuseum Melihus erinnert an Johann Urban Kym, den «Dorfkönig» und Unternehmer von Möhlin. Die Schau macht deutlich, wie wegweisend und prägend der 1848 gemachte Salzfund Kyms für die Region war und bis heute geblieben ist. Salz musste nicht mehr importiert werden. Die Schweiz wurde damit zur Selbstversorgerin.

Freuen sich auf die Salzausstellung im «Melihus» Möhlin (von links): Patrizia Tufilli Chautems, Judith Leeser, Andreas Baud und Charlotte Sprüngli. Bild: Hans Christof Wagner

Er war der «Dorfkönig» von Möhlin. Er war Forstrat, Unternehmer, Politiker und Grossrat im Kanton Aargau: Johann Urban Kym. Vor 175 Jahren schrieb er in der schweizerischen Wirtschaftsgeschichte ein neues Kapitel: 1848 stiess er in der Chleigrüt in Möhlin auf Salz.

Damit begann die Geschichte der Saline Riburg. Es war ein Wendepunkt für die Region und für die Schweiz. Plötzlich war das Land unabhängig von ausländischem Salz, musste es nicht mehr importieren. Mit dem Salz kam auch die chemische Industrie, Vorgänger der Pharma, in die Region.

Johann Urban Kym aus Möhlin stiess vor 175 Jahren auf Salz. Bild: zvg

Schneller Anschluss ans Schienennetz

Und um das Salz abzutransportieren, brachte man den Anschluss des Fricktals ans eidgenössische Schienennetz voran. Die Riburger Saline ist schon seit 1875 ans Schienennetz angeschlossen. Ein Grossteil des produzierten Salzes wird bis heute mit der Bahn abtransportiert. Dass die Bahnlinie bei Möhlin einen Schlenker macht, geht darauf zurück, die Saline Riburg per Zug anzubinden.

«175 Jahre Saline Riburg» heisst jetzt eine Sonderausstellung im Dorfmuseum Melihus in Möhlin, die am Sonntag, 26. März, zum Saisonstart eröffnet wird. Die Schau im Dorfmuseum auf die Beine zu stellen, war die Idee von Patrizia Tufilli Chautems und Charlotte Sprüngli, Co-Präsidentinnen des Möhliner Museumsvereins. «Sie kamen auf uns zu mit dem Wunsch nach einer Belebung des Dorfmuseums», sagt Andreas Baud, Leiter Marketing, Vertrieb und Tourismus bei Schweizer Salinen.

175 Jahre wird die Saline Riburg 2023 alt, hier ein Bild um das Jahr 1914. Bild: zvg

So spannte man zusammen, ging auf Suche nach Spuren und historischem Material. Kathrin Schöb, Leiterin des Fricktaler Museums in Rheinfelden, und Historiker Linus Hüsser wurden für Abklärungen und Recherchen mit ins Boot geholt. Und auch auf den Nachlass von Elisabeth Kym, Nichte von Johann Urban Kym, konnten die Verantwortlichen zurückgreifen. Vor Ort setzte Judith Leeser, Teamleiterin Booking bei Schweizer Salinen, die Ausstellung um.

Die Entwicklung der Salzgewinnung

In der Schau wird die Entwicklung der Salzgewinnung von den Anfängen bis heute gezeigt. Es wird anschaulich gemacht, wie das damals «weisse Gold» genannte Salz aus dem Boden gefördert und für was es alles verwendet wird.

Um 1925 konnte man schon Luftbilder von der Saline Riburg machen. Bild: zvg

Es ist das Modell eines Bohrturms zu sehen, wie sie nach Kyms Entdeckung vor 175 Jahren vielfach im unteren Fricktal in den Himmel ragten. In einem Mitmachraum können sich Besucherinnen und Besucher gegen eine Spende an den Museumsverein ausserdem ihr Badesalz selbst mischen. Kinder können im Salzkasten buddeln und darin auf Schatzsuche gehen.