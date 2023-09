Möhlin Entsetzen bei der Storchenstation: Unbekannte brechen Spendenkässeli auf und stehlen den Inhalt Unbekannte haben das Spendenkässeli der Möhliner Storchenstation aufgebrochen und das Geld daraus gestohlen. Wie hoch die Deliktsumme ist, bleibt unklar. Ein noch stabileres Kässeli soll in Zukunft verhindern, dass sich die Tat wiederholt. Der geklaute Betrag ist ausserdem bereits ersetzt – dank spontaner Passantinnen und Passanten.

An der Storchenstation in Möhlin wurde jüngst das Spendenkässeli aufgebrochen. Bild: zvg

Da waren wohl Profis am Werk, die ihr Werkzeug dabeihatten: An der Storchenstation in Möhlin wurde jüngst das Spendenkässeli aufgebrochen. Und eben – weil es aus recht massivem Stahl ist, war die Tat wohl kein Spontandelikt, sondern eher geplant und vorbereitet.

Das vermutet Bruno Gardelli, Leiter der Storchenstation. Ihm zufolge ist es das erste Mal, dass das dortige Spendenkässeli aufgebrochen worden ist. Womöglich auch deshalb, weil sich bisher niemand den Kraftakt hat antun wollen. Denn klar: Aufwand und Ertrag stehen hier in keinem Verhältnis.

Passanten ersetzten den Schaden spontan

Gardelli schätzt die Geldsumme, die sich in dem Metallkasten befunden hat, auf 50 bis höchstens 100 Franken – eben Spenden, welche Besucherinnen und Besucher nach ihrem Aufenthalt in der Storchenstation dort hinterlassen. Weil der Behälter regelmässig geleert werde, könne der Betrag darin nicht allzu hoch gewesen sein, vermutet er.

Aktuell bereitet der Träger der Station, der Verein Natur- und Vogelschutz Möhlin, die Neuinstallation des Spendenkässelis vor. Noch stabiler und damit noch besser vor Aufbrüchen solle es sein, erzählt Gardelli. Entsprechende Offerten wolle man sich jetzt von Schlossereibetrieben der Region einholen.

Bei allem Ärger über den Diebstahl erlebte Gardelli in dessen Nachgang auch einen schönen Moment: «Passanten haben spontan 100 Franken gespendet, als sie von dem Vorfall hörten», sagt Gardelli. Sie seien empört gewesen über die Tat.

Dass der Verein jetzt die Station, die rund um die Uhr offensteht, nachts absperren wird, ist laut Gardelli aber nicht geplant. «Wenn wir das tun, wird es vielleicht nur noch interessanter für solche Einbrecher», sagt er. Eher sei geplant, das Kässeli nun noch regelmässiger zu leeren.

Die Aargauer Kantonspolizei bestätigt den Vorfall. Ermittlungen nach der unbekannten Täterschaft seien im Gange.