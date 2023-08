Möhlin «Eine Stunde Ruhe»: Lehrerinnen- und Lehrertheater brilliert bei Premiere in Bata Club Haus Michel möchte eigentlich nur eine Schallplatte anhören. Dafür braucht er eine Stunde Ruhe, muss aber zunächst eine ganze Reihe von katastrophalen Entwicklungen überwinden. In Möhlin kamen die Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Premiere des Stücks «Eine Stunde Ruhe» auf ihre Kosten.

Michel (gespielt von Nadine Condor) platzt fast vor Freude, als er nach Hause kommt. Auf dem Flohmarkt hat er eine Jazz-LP erstanden. Eine echte Rarität. «Das Album war ein Mythos, verstehst du, aber völlig aus dem Verkehr verschwunden», schwärmt er Ehefrau Nathalie (Daria Würz) vor. «Ausser ein paar Spezialisten hat das nie einer gehört. Seit Jahren bin ich auf der Suche danach.» Er muss die Platte sofort anhören, da er später noch verabredet ist, allerdings hat Nathalie noch etwas auf dem Herzen.

Elsa, gespielt von Fabienne Welti (rechts), will die Affäre mit Michel, gespielt von Nadine Condor, beenden. Bild: Horatio Gollin/Aargauer Zeitung

Vor 29 Jahren hatte sie eine kurze Affäre. Dass dies Michel nicht aufregt und er ihr das sofort nachsieht, führt sie allerdings zur Annahme, dass er sie nicht mehr liebe. Michel schafft es, sie zu beruhigen, während er sich gleichzeitig mit der lärmenden polnischen Handwerkerin Marta (Alexandra Stocker) herum ärgern muss, die im Nebenraum einen Wasserschaden verursacht hat.

Stück wurde 2013 in Paris uraufgeführt

Die Proben zu dem Stück «Eine Stunde Ruhe!» nahmen die Schauspieler des bereits im Februar auf. Die Komödie in zwei Akten stammt aus der Feder des Autors Florian Zeller, der zu den erfolgreichsten zeitgenössischen Autoren Frankreichs zählt. Für die Verfilmung seines Stückes «Der Vater» mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle gewann Zeller einen Oscar für die beste Drehbuch-Adaption und den Europäischen Filmpreis. Sein Stück «Eine Stunde Ruhe!» wurde 2013 in Paris uraufgeführt.

Am Samstagabend fand nun die Premiere im Bata Club Haus in Möhlin statt. Regie führte Dieter Schlachter. Zwölf weitere Aufführungen, einschliesslich der Derniere am 16. September, sind immer mittwochs, freitags und samstags geplant.

Der missratene Sohn sorgt zunächst für Unruhe

Michel versucht Sébastien, gespielt von Beni Zingg (rechts), abzuwimmeln Bild: Horatio Gollin/Aargauer Zeitung

Mit dem Anhören der Platte wird es zunächst nichts, da Mama wiederholt anruft und sich nur schlecht abwimmeln lässt. Michels missratener Sohn Sébastien (Beni Zingg) sorgt für Unruhe. Die polnische Nachbarin Paulina (Noëlle Tschanz) beschwert sich über den Wassereinbruch in ihrer Wohnung und deckt dabei auf, dass Marta in Wahrheit eine Portugiesin ist, die sich nur als polnische Handwerkerin ausgibt, weil diese einen besserer Ruf haben. Scheinbar zu recht, da Marta letztlich aus der Wohnung flieht, als sie den Schaden nicht in den Griff bekommt.

Insbesondere Condor als Michel legte eine sensationelle Leistung auf der Bühne hin, nicht nur in der schauspielerischen Umsetzung der Männerrolle, sondern auch der zu beherrschenden Textfülle und in der über das ganze Stück andauernden Bühnenpräsenz.

Rolle muss kurzfristig umdisponiert werden

Auch Würz zeigte eine respektable Leistung, da sie erst vor zehn Tagen für die ursprüngliche Besetzung der Nathalie einsprang, die aus privaten Gründen ausfiel. Michels Situation wird nicht einfacher, als auch noch Elsa (Fabienne Welti) auftaucht, die Nathalies beste Freundin ist und zugleich eine Affäre mit Michel führt. Sie wird vom schlechten Gewissen geplagt und will die Affäre nicht nur beenden, sondern auch Nathalie alles gestehen. Michel hat seine Not, dies zu verhindern. Er findet einfach keinen ruhigen Moment, sich vor dem Treffen mit Pierre (Daniel Zingg) die Platte anzuhören.

Als Pierre eintrifft, stellt sich heraus, dass Nathalie mit ihm fremd gegangen war und Pierre der Vater von Sébastien ist. Michels Verhalten grenzt fast schon an Besessenheit, da er trotz allem nur die Schallplatte im Sinn hat. Energisch sorgt er dafür, dass alle die Wohnung verlassen. Ist jetzt der Augenblick gekommen, dass Michel die Platte anhören kann?