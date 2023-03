Möhlin Eine Grösse in der Gemeinde: «Senioren für Senioren» feiert Jubiläum – und freut sich über einen Mitgliederrekord Hinter dem 1993 gegründeten Möhliner Verein stehen 636 Männer und Frauen und damit so viele wie noch nie in seiner Geschichte. Dem Prinzip der Nachbarschaftshilfe ist er treu geblieben und mit dem Ende der Coronakrise konnte er auch wieder durchstarten. Doch eine Frage bleibt offen: Ab wann ist man eigentlich Seniorin oder Senior?

Ausflüge und gesellige Anlässe gehören zum Programm des Möhliner Vereins Senioren für Senioren (SfS). zvg

Sie helfen, wenn die Kraft fürs Rasenmähen fehlt. Sie unterstützen, wenn der Gang zum Grossverteiler zu mühsam ist. Doch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Möhliner Vereins Senioren für Senioren (SfS) sind auch einfach nur zum Reden da, um die Einsamkeit zu vertreiben.

Jetzt sind sie seit 30 Jahren im Einsatz. Denn Ende Februar 1993 wurde der Verein gegründet. Heute zählt er mit mehr als 600 Mitgliedern zu den grössten im Dorf. Ziel der Initiantinnen und Initianten war es, Möhlin altersgerechter zu machen, Seniorinnen und Senioren sich treffen zu lassen und das Fehlen eines Seniorenrates in der Gemeinde auszugleichen.

So waren die nachbarschaftlichen Dienstleistungs- und Serviceangebote von Beginn an prägend. Die Idee dahinter: Die körperlichen und geistigen Kräfte von Mitgliedern nicht brachliegen lassen, sondern sie für die Nachbarschaftshilfe verwenden.

So vermittelt der Verein Helfende für Handwerks-, Reparatur-, Garten- und Umgebungsarbeiten. Mitglieder besuchen sich gegenseitig oder betreuen Wohnung und Haustier bei Abwesenheit. Jemanden für den Papierkram mit Behörden gibt es ebenso wie Chauffeurinnen und Chauffeure im Fahrdienst.

Altersspektrum reicht von 65 bis 98 Jahren

636 Mitglieder im Alter von 65 bis 98 Jahren unterstützen sich gegenseitig – nach ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen. Die Rüstigen helfen den weniger Rüstigen, das ist der Grundsatz. Mit Anlässen beugt der Verein Isolierung vor: Vereinsreisen, Vorträge, Mittagstisch, Grillnachmittag, Theateraufführung, Lesekreis, Treffen in der vereinseigenen Kaffeestube.

Auch Theateraufführungen besuchen die Vereinsmitglieder. Bild: zvg

Dieses Jahr ist der Verein aus der Corona-Starre erwacht, die ihn im März 2020 übermannt hatte. Laut Vorstandsmitglied Richard Schmid wurden Aktivitäten heruntergefahren und die Kommunikation auf digitale Medien verlagert.

Doch auch 2021 kamen Arbeits- oder Hilfseinsätze zustande – 144 im Bereich Garten-/Umgebung- und Reparaturarbeiten, 88 bei den Fahrdiensten und 64 in der Betreuung. 2022, in einem wieder «normalen» Jahr, machten die Fahrdienste mit 192 das Gros der Einsätze aus, für die SfS 15 Franken pro Stunde berechnet.

57 Neumitglieder innerhalb von drei Tagen

2022 wurde wieder durchgestartet. Und so geschah auch etwas, das für Schmid den Höhepunkt in der 30-jährigen Vereinsgeschichte ausmacht. Als SfS im Herbst mit einem Stand an der Möhliner Gewerbeausstellung Möga präsent war, gelang es, binnen drei Tagen 57 Neumitglieder zu gewinnen. Jetzt sind es mit gesamt 636 so viele wie noch nie seit 1993.

Als Herausforderungen für die Zukunft nennt Schmid, «junge» Senioren als Mitglieder zu gewinnen. Aber ab wann ist man eigentlich Seniorin oder Senior? Jede in Möhlin wohnhafte Person, die das 60. Altersjahr erreicht hat oder vorzeitig pensioniert wurde, kann Mitglied werden. Ehepaare können eintreten, sofern einer der beiden Partner die genannten Voraussetzungen erfüllt. Aber der Vorstand macht auch die Erfahrung: Mit 60 wollen sich viele noch nicht als Seniorin oder Senior sehen.