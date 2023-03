Möhlin «Ein weiteres Zeichen der Solidarität»: Gewerbeverein beschenkt Geflüchtete mit 5000-Franken-Gutschein Der Gewerbeverein Möhlin und Umgebung unterstützt die rund 130 Geflüchteten, die derzeit im Dorf leben mit einem Gutschein in Höhe von 5000 Franken. Einlösbar ist dieser in diversen Geschäften und Betrieben im Dorf.

Übergabe: (v. l.) Anita Kym und Marco Oetiker vom Gewerbeverband mit Gemeinderat Hans Metzger, Gemeindeschreiber Marius Fricker und Thomas Henzel vom Gemeindeverband Sozialbereiche Bezirk Rheinfelden. Bild: Nadine Böni

Der Gewerbeverein Möhlin und Umgebung (GMU) unterstützt Geflüchtete mit einem Gutschein in Höhe von 5000 Franken. Die Idee dazu sei an der Generalversammlung des Vereins im vergangenen Jahr spontan aufgekommen und einstimmig genehmigt worden, sagt GMU-Präsidentin Anita Kym. Mit der Übergabe habe man bewusst zugewartet, bis sich die Geflüchteten eingelebt hätten.

Nun aber haben Anita Kym und GMU-Vorstandsmitglied Marco Oetiker den Gutschein gemeinsam an die Gemeinde und den Gemeindeverband Sozialbereiche Bezirk Rheinfelden übergeben. Einlösbar ist er bei über 30 Mitgliedern des Gewerbevereins – im Spielwaren- oder Optikgeschäft, in verschiedenen Restaurants, in der Papeterie, beim Metzger oder Bäcker. Die Liste werde laufend erweitert, so Kym.

Alle Geflüchteten sollen profitieren können

Wie genau der Gutschein unter den Geflüchteten, die im Dorf leben, aufgeteilt wird, entscheidet die Gemeinde mit dem Gemeindeverband Sozialbereiche Bezirk Rheinfelden. Dessen Geschäftsführer Thomas Henzel zeigte sich bei der Übergabe äusserst erfreut über den Zustupf. «Ich möchte den Gewerbetreibenden von Herzen danken», so Henzel. «Wir sehen jeden Tag, wie wenig es braucht, um den Geflüchteten eine Freude zu bereiten. Die Wertschätzung ist enorm.»

Das unterstrich auch der Möhliner Gemeinderat Hans Metzger. «Unser Dorf hat sich von Beginn des Kriegs in der Ukraine an sehr solidarisch gezeigt mit den geflüchteten Menschen. Das ist ein weiteres Zeichen der Solidarität.» Wobei die Gutscheine nicht nur Menschen aus der Ukraine zugutekommen sollen, sondern allen Geflüchteten, die in Möhlin leben. Derzeit sind das gut 130 Personen. Davon stammen rund 100 Personen aus der Ukraine.

Ob es bei einer einmaligen Aktion bleibt oder der Gewerbeverein erneut Geflüchtete unterstützen wird, sei noch offen, so Anita Kym. Das werde an der kommenden Generalversammlung Ende Monat beschlossen.