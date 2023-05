Möhlin Ein halbes Dutzend aufgebrochene Autos: Verdächtiger festgenommen Die Kantonspolizei griff in Möhlin einen Algerier auf, der mutmassliches Diebesgut bei sich hatte. Der Verdacht besteht, dass er für mehrere nächtliche Diebstähle aus Autos verantwortlich ist.

«Seit einiger Zeit vergeht praktisch keine Nacht, in der nicht irgendwo im Kanton Aargau parkierte Autos Ziel nächtlicher Diebe werden», so schreibt es die Kantonspolizei Aargau am Freitag in einer Mitteilung. Verantwortlich seien mehrheitlich junge Männer, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Darum würden zu kritischen Zeiten vermehrt Kontrollen an Bahnhöfen durchgeführt.

Am Freitagmorgen fiel nun einer Patrouille ein Mann auf, der in einem Wartehäuschen am Bahnhof Möhlin auf einer Bank lag. Er wurde kontrolliert und es zeigte sich: Der 28-jährige Algerier war nicht nur ohne Wohnsitz in der Schweiz, sondern hätte sich gar nicht hierzulande aufhalten dürfen. Er war mit einer Einreisesperre belegt. In seinen Taschen fanden die Polizisten unter anderem mehrere Jetons für Waschanlagen und Ähnliches, das auf mögliche Diebstähle hindeutet. Der Algerier wurde für weitere Ermittlungen festgenommen.

Wie die Kantonspolizei weiter mitteilt, gingen im Verlaufe des Morgens prompt ein halbes Dutzend Meldungen über aufgebrochene Autos in Möhlin ein. Ob und wie der Festgenommene in Verbindung damit steht, wird nun von der Polizei geprüft. (phh)

