Möhlin Diese verbrannten Bäume erhalten ein zweites Leben: Sie werden zum Rückzugsort für Fische Im Frühjahr brannte am Möhliner Rheinufer eine Wasserschanze ab. Nun nutzt das Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt das brandgeschädigte Holz der umliegenden Bäume für Ufer- und Gewässerschutz am Rhein.

Am Ostermontag wurde die Wasserschanze in Möhlin durch einen Brand schwer beschädigt. In Mitleidenschaft gezogen wurden auch die umstehenden Bäume. «Die durch den Brand im April dieses Jahres verursachten Schäden an den Bäumen machen deren Fällung notwendig. Dies hat eine umfassende Sicherheitsprüfung eines Baumgutachters ergeben», heisst es in einer Mitteilung der Kraftwerkbetreiberin Energiedienst AG.

Das Areal um die Schanze gehört in Teilen dem Kanton und der Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG (KRS). Energiedienst betreibt im Auftrag der KRS AG das Kraftwerk und ist auch für die Uferpflege und den Unterhalt dieses Gebiets zuständig.

Aus noch unbekannten Gründen brannte gestern in Möhlin eine Wasserschanze. Der Rasenteppich geriet in Brand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Bild: Kantonspolizei Aargau

Vor einigen Tagen wurden die brandgeschädigten und pilzbefallenen Bäume nun «in enger Abstimmung mit dem Kanton Aargau und mit der Unterstützung des Forstbetriebs der Region Möhlin gefällt», wie es weiter heisst. Das gefällte Holz wird allerdings nicht entsorgt: Die Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG nutzt das Totholz im Rahmen einer ökologischen Ausgleichsmassnahme im Staugebiet des Kraftwerks weiter.

Bäume bieten Rückzugsmöglichkeiten für Fische

Dazu werden die Totholzelemente beim «Chräbis» und auf der gegenüberliegenden Seite im Bereich der Buchten angebracht, um den Fischen im Rhein mehr Rückzugsmöglichkeiten zu bieten.

Damit kommt das Unternehmen einer Anforderung des letzten gewässerökologische Monitorings nach: «Dieses ergab, dass in den umliegenden Flachwasserzonen zu wenig strukturreiche Wasserpflanzen vorhanden sind, um den Fischen ausreichend Unterschlupf zu bieten», schreibt Energiedienst.

Der Uferweg rund um das Kraftwerk ist ein beliebtes Naherholungsgebiet in der Umgebung. Während der Bauarbeiten bleibt er durchgehend begehbar und das umliegende Gebiet grösstenteils zugänglich. Die Verkehrssicherheit ist jederzeit Zeit gewährleistet. (az)