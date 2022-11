Möhlin Der Gemeinderat darf Landreserven kaufen – muss für ein anderes Projekt aber tiefer in die Tasche greifen Die Gemeinde Möhlin kann die Parzelle 939 nahe der Schul- und Sportanlage Steinli kaufen: Die Stimmberechtigten haben den Kauf über 5,1 Millionen Franken an der Gmeind bewilligt. Für Diskussionen sorgte das Geschäft aber allemal. Wie auch die Erweiterung des Jugendhauses. Die wurde letztlich ebenfalls bewilligt – wenn auch mit einer Änderung.

Das Gelände zwischen Fussballfeldern und Jugendhaus kann von der Gemeinde gekauft werden. zvg

Vielleicht nahmen sie sich ein Beispiel an der Schweizer Nati, die wenige Stunden zuvor an der WM gegen Kamerun den ersten Sieg eingefahren hatte. Jedenfalls, so konstatierte Gemeindeammann Markus Fäs, waren die Möhliner Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung am Donnerstagabend «ganz schön sportlich unterwegs». Schon um kurz nach 21 Uhr konnte Fäs die Versammlung schliessen – im Wissen, dass im Rekordtempo sämtliche traktandierten Geschäfte bewilligt worden waren.

Nicht, dass es eine Gemeindeversammlung ganz ohne Diskussionen gewesen wäre – wann gibt es die in Möhlin schon? – aber: Die anwesenden 179 Stimmberechtigten von total 6752 fanden jeweils zügig einen Konsens und klare Entscheidungen. So auch beim grössten Brocken auf der Traktandenliste, dem Kauf der Parzelle 939 für knapp 5,1 Millionen Franken.

Ein klares Ja zum Landkauf

Die Gemeinderat sieht diese als strategische Landreserve für künftige Schul- und Sportanlagen. Markus Fäs betonte: «Es gibt kein konkretes Projekt, das wir zeitnah realisieren wollen.» Trotzdem sei es wichtig, sich das knapp 28’300 Quadratmeter grosse Areal zu sichern, denn:

«Die Frage ist nicht, ob dieses Land dereinst für eine öffentliche Nutzung gebraucht wird – sondern einzig, wann es so weit ist.»

Einzig von Seiten der FDP hagelte es daraufhin Kritik. Vorstandsmitglied Martin Frana monierte unter anderem den Kaufpreis – und dass es weder Bedarf noch Zeitdruck gäbe, das Land zu kaufen. «Schliesslich liegt es in der Sportzone. Das nimmt uns niemand weg.»

Andere Ortsparteien, darunter die Grünen, die SP und die SVP, hingegen hatten sich im Vorfeld hinter das Projekt gestellt. An der Gmeind fiel der Entscheid dann auch deutlich aus: Mit grossem Mehr bei 17 Gegenstimmen bewilligte die Versammlung den Kauf.

Jugendhaus ist kein «Flickwerk»

Wenig später stand Frana erneut am Mikrofon vor der Versammlung – und beantragte die Rückweisung des Kredits für die Aufstockung des Jugendhauses JAM samt Dachsanierung (300'000 Franken). Nicht, weil Frana etwas gegen die Jugendarbeit hätte, im Gegenteil:

«Was die Jugendarbeit leistet, ist fantastisch und sollte entsprechend honoriert werden.»

Statt des traktandierten Projekts solle ein Konzept entwickelt werden, das den Bedürfnissen in den nächsten Jahren gerecht werden kann. «Von einer marginalen Erweiterung und einer Dachsanierung auf dem bestehenden Flickwerk ist abzusehen.»

Das Jugendhaus der Offenen Jugendarbeit Möhlin (JAM) wird laufend den wandelnden Bedürfnissen der Jugendlichen angepasst. Severin Bigler

Vizeammann Lukas Fässler wollte nichts von einem Flickwerk wissen und betonte stattdessen, dass das Konzept für die Erweiterung – wie damals auch jenes für den Bau des Jugendhauses in Containermodulen – in Zusammenarbeit mit der Jugendarbeit entstanden sei und somit den Bedürfnissen der Jugendlichen entspreche.

Jugendhaus erhält eine Solaranlage

Mit dem Rückweisungsantrag hatte die FDP denn auch keine Chance. Womit die Diskussionen um das Projekt aber noch nicht abgeschlossen waren, denn: Die SP in Person von Werner Erni stellte den Antrag, im Rahmen der Bauarbeiten auch gleich eine Photovoltaikanlage auf dem Gebäude zu installieren. Kostenpunkt: 70'000 Franken.

Der Gemeinderat hatte dies zwar ebenfalls geprüft, wollte aus Kostengründen aber darauf verzichten. Aber Erni sagte:

«Wir können mit einem relativ kleinen Zusatzkredit einen grossen Mehrwert schaffen.»

Die Grünen stellten sich hinter diesen Antrag – und kurz darauf auch die Versammlung: Bei der Gegenüberstellung der beiden Projekte stimmten 28 Anwesende für den Vorschlag des Gemeinderats, ein grosses Mehr aber für jenen mit Photovoltaikanlage.