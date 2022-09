Möhlin Der Fricktaler Preis geht erstmals an eine Frau: «Ohne andere Menschen wäre das nicht möglich gewesen» Zum sechsten Mal seit 2004 hat die Stiftung pro Fricktal den «Fricktaler Preis» verliehen – zum ersten Mal an eine Frau: Ursula Brun Klemm erhält den Preis für ihre grosses Engagement als langjährige Präsidentin des Stiftungsrats der Stiftung Menschen mit Behinderung im Fricktal. Der Preis wurde in Möhlin übergeben.

Die Stiftungsräte Linus Schmid und Marie-Louise Rüetschi (rechts) mit Preisträgerin Ursula Brun Klemm (Mitte). Horatio Gollin / Aargauer Zeitung

«Besonders freue ich mich, dass wir uns physisch treffen können», eröffnete Linus Schmid, Präsident des Stiftungsrats der Stiftung pro Fricktal, die Stifterversammlung im Mühlekeller der Villa Kym in Möhlin. Aufgrund der Coronapandemie hatte seit September 2020 keine Stifterversammlung mehr stattgefunden.

Die Gemeinde Möhlin stellte die Räumlichkeit für die Versammlung kostenfrei zu Verfügung. «Ich freue mich sehr, wenn eine Organisation wie eure, welche sich uneigennützig für das Wohl und das Gedeihen des Fricktals und seiner Menschen einsetzt; wenn wir so einer Organisation das Gastrecht gewähren dürfen. Insbesondere, wenn es um so einen gewichtigen Anlass wie diesen geht», sagte Gemeindeammann Markus Fäs in Hinblick auf die sechste Verleihung des Fricktaler Preises durch die Stiftung pro Fricktal seit dem Jahr 2004.

Grosses Engagement für Stiftung MBF

Die Stiftung pro Fricktal zeichnet mit dem Fricktaler Preis in unregelmässigen Abständen Menschen aus, die sich um das Fricktal und seine Bevölkerung verdient gemacht haben. Schmid sagte:

«Es ist für den Stiftungsrat eine besondere Ehre und Freude, mit der heutigen Preisverleihung an Ursula Brun Klemm erstmals eine Frau mit dem Fricktaler Preis auszeichnen zu können.»

Die aus Rheinfelden stammende Ursula Brun Klemm sass bis 2020 während 21 Jahren dem Stiftungsrat der Stiftung für Menschen mit einer Behinderung im Fricktal (MBF) als Präsidentin vor. In ihrer Amtszeit stieg das Budget von 10 Millionen Franken auf 24 Millionen Franken, stiegen die Stellen von 93 auf 197 und nahm die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner von 130 auf 353 zu.

Neben der Stiftung engagiert sie sich politisch

Daneben war Brun Klemm jahrelang Gemeinderätin in Mumpf, zuletzt als Gemeindeammann, sowie Grossrätin im Aargau. Als Präsidentin der FDP-Senioren Aargau, Mitglied der Geschäftsleitung der FDP Aargau und als Vorstandsmitglied der FDP-Frauen Fricktal ist sie immer noch politisch aktiv. «Ich habe schon viel geleistet, aber ohne andere Menschen wäre das gar nicht möglich gewesen», sagte Brun Klemm bescheiden. Und:

«Es soll nicht aussehen, als hätte ich das alleine gemacht.»

Sie danke vor allem ihrem Ehemann Markus Klemm dafür, dass er ihr über die ganze Zeit zur Seite stand. Der Fricktaler Preis ist mit 5000 Franken dotiert.

Seit der letzten Stifterversammlung hatte sich der Stiftungsrat zu acht Sitzungen getroffen, bei denen 85 Gesuche behandelt wurden. Schmid führte an, dass im Bereich Kultur Unterstützungen in Höhe von 39'200 Franken, im Bereich Hilfe 18'143 Franken, im Bereich Jugend 26'630 Franken, im Bereich Lebensraum 13'500 Franken und im Bereich Kunst 3'250 Franken gewährt wurden.

Viele Gesuche gehen online ein

Im Bereich Jungunternehmen wurden keine Gesuche eingereicht. Hierdurch ergibt sich eine Unterstützungssumme von 100'723 Franken seit der letzten Stifterversammlung. Schmid hob hervor, dass durch den Einsatz von Stiftungsratsmitglied Markus Baumann inzwischen auch die digitalisierte Möglichkeit geschaffen wurde, Gesuche einzureichen. Etwa 60 bis 70 Prozent der Gesuche gehen nun online ein.

Aufgrund grosser und kleiner Spenden und Zuwendungen sowie durch Berücksichtigung bei Nachlassregelungen und Erbschaften verzeichnet die Stiftung pro Fricktal auch Einnahmen. Schmid sagte:

«Gesamthaft dürfen wir darum feststellen, dass ein erfolgreicher Fortbestand unserer Stiftung auf lange Sicht gesichert ist.»

Bei den anstehenden Wahlen zum Stiftungsrat stellten sich alle Mitglieder wieder zur Verfügung und die Versammlung wählte einstimmig Carmela Herzog, Marie-Louise Rüetschi, Linus Schmid, Markus Baumann und Rolf Hüsser für die Amtsperiode vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2026 in den Stiftungsrat.