Möhlin «Der Fall passt in kein Muster»: Ein ungewöhnlicher Raub schockiert das Dorf – und beschäftigt die Ermittler weiter Vergangene Woche wurde in Möhlin ein 71-Jähriger attackiert, der etwas ausserhalb des Dorfes mit Unterhaltsarbeiten beschäftigt war. Der Täter klaute ihm seinen Schlüsselbund – und damit das Auto. Die Ermittlungen zum ungewöhnlichen Fall dauern an. Eine Gefahr bestehe für die Bevölkerung aber wohl nicht, sagen Staatsanwaltschaft und Polizei.

Über diesen ungewöhnlichen Raub wird auch rund eine Woche später im Dorf noch heiss diskutiert: Am frühen Abend des vergangenen Donnerstags, 10. August, attackierte ein Täter in Möhlin einen Mann – und klaute dessen Auto. Das 71-jährige Opfer war im Gebiet Wagenschopf/ Giesserebe etwas ausserhalb des Dorfs mit Unterhaltsarbeiten beschäftigt, als der Täter es unvermittelt angriff und einen Schlüsselbund behändigte, woran sich auch der Fahrzeugschlüssel befand.

Der Täter fuhr prompt mit dem parkierten Auto des Opfers – einem weissen Toyota RAV4 2.0 – davon. Trotz einer sofort eingeleiteten Grossfahndung mit mehreren Polizeipatrouillen konnte der Tatverdächtige entwischen. Aber: Er liess sein auffälliges Velo zurück. Die Kantonspolizei veröffentlichte vor einigen Tagen ein Foto davon, in der Hoffnung, jemand würde es erkennen. Es handelt sich um ein Velo der Marke Batavus in Rot und Silber mit einem auffälligen Sattelüberzug.

Der Täter liess ein knallrotes Velo am Tatort zurück – die Polizei sucht nun Personen, die wissen, wem es gehört. Bild: Kantonspolizei Aargau

Die Ermittlungen zum Vorfall und zum Täter dauern eine Woche danach noch an. Weitere Informationen und Details gibt die zuständige Aargauer Staatsanwaltschaft mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht bekannt. Unbeantwortet bleiben so unter anderem die Fragen, ob und wie viele Hinweise bisher zum Täter, zu dessen zurückgelassenem Velo oder zum geklauten Auto eingegangen sind.

Auch für den Polizeisprecher ein ungewöhnlicher Fall

Klar ist aber: Es handelt sich beim Raubüberfall durchaus um einen ungewöhnlichen Fall. Das sagt auch Bernhard Graser, seit mehreren Jahren Sprecher der Aargauer Kantonspolizei. «Ich habe bisher nichts Vergleichbares erlebt.»

Als «wirklich komisch» bezeichnet Graser den Umstand, dass es sich zwischen Täter und Opfer wohl um eine Zufallsbegegnung gehandelt haben muss. «Es ist schwer vorstellbar, dass der Täter den Mann gezielt verfolgt hat, um ihm das Auto zu klauen. Um an ein Auto zu kommen, hätte es einfachere und schnellere Wege gegeben», sagt Graser. Dass der Täter es speziell auf das Auto des Opfers abgesehen hatte, scheint ebenfalls zumindest unwahrscheinlich: Das gestohlene Auto, ein Kompakt-SUV, ist weder besonders selten noch von besonders hohem Wert.

Damit passe «der Fall in kein Muster», sagt Graser und fügt an: «Die Frage stellt sich, wie rational der Täter überlegt und gehandelt hat.»

Keine Hinweise auf einen Serientäter

Immerhin gehen sowohl Polizei als auch Staatsanwaltschaft nicht von einer weiteren Gefährdung für die Bevölkerung in Möhlin und der Umgebung aus. Das sagen sowohl Adrian Schuler, Mediensprecher der Oberstaatsanwaltschaft Aargau, als auch Polizeisprecher Bernhard Graser. «Es gibt keine Anhaltspunkte, dass es sich um einen Serientäter handeln könnte», so Graser. Entsprechende Abklärungen seien in den vergangenen Tagen auch über die Region hinaus getroffen worden.

Die Kantonspolizei (Telefon 056 200 11 11) sucht weiterhin Augenzeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Autos oder zum Besitzer des Velos machen können.