Möhlin Der Aargauer Beachvolleyballer Leo Dillier will an die Olympischen Spiele 2024 Der Fricktaler Leo Dillier und der Klotener Adi Heidrich bilden seit rund einem Jahr ein Beachvolleyball-Team. Das erklärte Ziel der beiden ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen im Sommer 2024 in Paris. Diesem ordnen sie in den kommenden Monaten vieles unter.

Die Beachvolleyball-Profis Adi Heidrich und Leo Dillier (links) sind inzwischen ein eingespieltes Team. zvg/Aargauer Zeitung

In ihrer erstens gemeinsamen Saison legten der 28-jährige Klotener Adi Heidrich und der sieben Jahre jüngere Leo Dillier aus Möhlin einen gewaltigen Steigerungslauf hin. Es brauchte etwas Zeit, bis die beiden Beachvolleyballer aufeinander eingespielt waren. Dann holten sie sich im August aber den Sieg an der nationalen Beachvolleyball-Tour in Rorschach, den Turniersieg im österreichischen Wolfurt und sicherten sich auf dem Bundesplatz in Bern noch den Schweizer-Meister-Titel. Auf der «World Tour» auf den Malediven erreichten sie im Oktober den ersten Top-Ten-Platz und einen vierten Schlussrang in Dubai.

Nach einer kurzen Pause starteten die beiden Beachvolleyball-Profis noch vor Weihnachten die Vorbereitungsphase für 2023. Es stehen tägliche Athletik- und Balltrainings in Bern an, denn die beiden wollen weiter hart an sich arbeiten, um ihr Ziel zu erreichen.

Neuer Trainer für die Nationalmannschaft

Betreut werden sie im Athletikbereich neu vom Deutschen Jonas Riess. «Nebst der Zusammenarbeit mit den Athleten und den Trainern wird ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit auch die Trainings- und Belastungssteuerung während der Trainingslager und an den Turnieren sein», erklärt der ehemalige American-Football-Profi.

Leo Dillier (links) und Adi Heidrich wollen an der Olympiade 2024 in Paris im Sand stehen. zvg/Aargauer Zeitung

Neu als Nationaltrainer der Männer konnte Lukasz Fijalek aus Polen verpflichtet werden: «Ich kann es kaum erwarten, in die Olympiaqualifikation zu starten. Wir haben eine tolle Kooperation und die Athleten arbeiten hart für diese Mission. Das fühlt man. Ich bin mir sicher, dass ich meinen Anteil beitragen kann», sagt er. Fijalek ergänzt das Trainerteam der Männer bestehend aus Headcoach Daniel Rodriguez Wood und Assistenztrainer David Scheidegger.

Sebastian Beck, Leiter Leistungssport Beachvolleyball, ist äusserst zufrieden mit der Aufstellung seines Teams für die wichtige Olympiaqualifikation-Saison: «Mit den Ergänzungen und Anpassungen im Trainerteam können wir unsere Qualität im Training und Wettkampf noch einmal ganz gezielt und punktuell steigern. Hinsichtlich des Ziels Olympiaqualifikation gilt es für alle Teams und die Betreuer, die Saison gut zu planen.» Nicht nur Teilnahme an Elite-16-Wettkämpfen – der höchsten Turnierkategorie – verbessere das Ranking. Auch gute Resultate in der nächst tieferen Klasse, den Challenge-Turnieren, könnten für eine Qualifikation reichen.

Das Turnier in der Schweiz als Highlight

Nebst dem Qualifikationsprozess für die Olympischen Spiele warten auf Adi Heidrich und Leo Dillier weitere Highlights im Beachvolleyball-Kalender: Das jährliche Beachvolleyball-Heimturnier in Gstaad vom 5. bis 9. Juli ist natürlich aus Schweizer Sicht nicht mehr aus den Saisonhighlights wegzudenken. Vom 2. bis 6. August findet in Wien die Europameisterschaft statt, bevor vom 6. bis 15. Oktober in Tlaxcala in Mexiko die Weltmeisterschaft ausgetragen wird.

Leider sind die Trainingsbedingungen in der Schweiz für einen professionellen und spezifischen Saisonaufbau im Beachvolleyball aufgrund des Klimas limitiert. Auf der Kanarischen Insel Teneriffa in Los Cristianos finden Heidrich-Dillier zusammen mit den anderen Schweizer Beachvolleyball-Teams ideale Voraussetzungen und Strukturen für eine optimale und wettkampforientierte Vorbereitung.