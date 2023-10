Möhlin «Das sorgt für einen erheblichen Mehraufwand»: Gemeinde bietet keine Tageskarten mehr an Die «Spartageskarte Gemeinde» sorgt weiterhin für Kritik. Mehrere Fricktaler Gemeinden haben bereits entschieden, auf das neue Angebot zu verzichten. Jetzt auch Möhlin. Der Gemeinderat begründet den Schritt mit dem drohenden finanziellen und administrativen Mehraufwand.

Seit vielen Jahren bietet die Gemeinde Möhlin ihrer Bevölkerung täglich sechs SBB-Gemeindetageskarten an, welche zu einem Stückpreis von 45 Franken erworben werden können. Mit dieser Karte kann der öffentliche Verkehr unabhängig von einem Halbtax-Abonnement einen Tag lang auf dem Geltungsbereich des Schweizer Generalabonnements (GA) genutzt werden. Sie kann online über unsere Gemeindewebseite gebucht und nach Bedarf bei Onlinezahlung direkt nach Hause geschickt werden oder andernfalls am Schalter bezahlt und abgeholt werden.

Allerdings: Der zuständige Branchenverband Alliance Swiss Pass wird die bisherige «Tageskarte Gemeinde» per Ende 2023 abschaffen und führt ab dem 1. Januar 2024 das Nachfolgemodell «Spartageskarte Gemeinde» ein. Das sorgt bei vielen Gemeinden für Unmut – und einige haben bereits entschieden, künftig keine Tageskarten mehr anzubieten.

Gemeinde kritisiert administrativen Aufwand

So jetzt auch Möhlin: «Das neue Angebot sorgt für erheblichen administrativen und finanziellen Mehraufwand für die Gemeinde und verliert an Attraktivität», heisst es in einer Mitteilung. So können die Spartageskarten nicht mehr eigenständig über die Gemeindewebsite reserviert werden, sondern es müssen Reservation und Abholung direkt am Schalter der Gemeindeverwaltung erfolgen. Eine Onlinezahlung mit direktem Versand wird nicht mehr möglich sein, «was wir als Rückschritt in der Digitalisierung betrachten», heisst es weiter.

Die Gemeinde Möhlin bot bisher sechs Tageskarten pro Tag an – künftig verzichtet sie auf das Angebot. Symbolbild: Zvg

Aufgrund der gleichzeitigen Personalisierung der Spartageskarten und dem komplexen Preismodell – statt Einheitspreis neu acht verschiedene Preisstufen – werde es am Schalter «zu einem massiv längeren Beratungs- und Verkaufsprozess kommen», schreibt die Gemeinde. Etwa wegen Abklärungen zu Halbtax, Sitzklasse und Verfügbarkeit pro Preisstufe wie auch für die einzelne Aufnahme von Name, Adresse und Geburtsdatum aller Reisenden.

Gemeinderat bedauert den Schritt

Via SBB-Website und SBB-App gibt es bereits seit langer Zeit ein ähnliches Angebot, «womit keine Exklusivität mehr für die Gemeinden und Städte vorhanden ist», heisst es weiter. Aus all diesen Gründen seien die Geschäftsleitung und der Gemeinderat zum Schluss gekommen, auf die Einführung der neuen «Spartageskarte Gemeinde» zu verzichten. «Wir bedauern diesen Schritt, stufen ihn aber aufgrund der Abwägung aller Faktoren als richtig ein», so der Gemeinderat.

Das Gemeindebüro bietet die SBB-Gemeindetageskarten noch bis und mit dem 8. Dezember an. Dann läuft das 365-tägige Kartenset ab. (az)