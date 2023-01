Möhlin Corona raubte ihm 2022 noch den grossen Auftritt: Aber jetzt konnte Markus Fäs zu Neujahr alles Gute wünschen Nach zwei Jahren Corona-Unterbruch war die Vorfreude auf den Neujahrsapéro in der Gemeinde gross. Gross war auch die Zahl der Anwesenden in der Halle Fuchsrain, die gespannt darauf warteten, welche Akzente Möhlins 2022 neu angetretener Gemeindeammann setzen wird. Zu Ehrungen verdienter Menschen kam es nach wie vor.

Zahlreiche Gäste waren der Einladung der Gemeinde zum Neujahrsapéro in die Halle Fuchsrain gefolgt. Bilder: Horatio Gollin

Zahlreiche Gäste waren der Einladung der Gemeinde zum Neujahrsapéro in die Halle Fuchsrain gefolgt. Neben Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Sport und gesellschaftlichem Leben waren mit dem Zuzger Gemeindeammann Daniel Hollinger, dem Rheinfelder Stadtammann Franco Mazzi und dem Oberbürgermeister von Badisch-Rheinfelden, Klaus Eberhardt, auch Vertreter der Nachbargemeinden beidseits des Rheins unter den Gästen. Das Harmonika-Orchester Möhlin unter Leitung von Dirigent David Meyer umrahmte den Anlass.

Gemeindeammann Markus Fäs eröffnete zum ersten Mal den Neujahrsapéro in Möhlin.

«Ich bin jetzt seit ganz wenig über einem Jahr im Amt und habe alles regelmässig Wiederkehrende inzwischen einmal machen dürfen», stellte Gemeindeammann Markus Fäs in seiner Ansprache fest. «Alles, ausser ebendiesen Neujahrsanlass», sagte er. Im vergangenen Jahr hatte der Neujahrsapéro pandemiebedingt noch ausfallen müssen.

Probleme von 2022 werden auch 2023 bleiben

Von der Weltpolitik wolle er gar nicht erst anfangen, erzählte Fäs. «Der Weltfriede, die soziale Gerechtigkeit und die Lösung der Klimaproblematik waren 2022 Probleme, und diese Probleme werden uns auch in 2023 treu begleiten», meinte Möhlins Gemeindeammann.

«Wenn es im Grossen nicht will, freuen wir uns am Kleinen», blickte Fäs auf das neue Jahr voraus. Neben Gemeindeanlässen wie dem Neujahrsapéro, dem Bannumgang und der 1.-August-Feier werden in Möhlin mit den Aargauer Meisterschaften im Kunstturnen der Frauen und dem Aargauer Kantonalschwingfest auch zwei grössere sportliche Veranstaltungen stattfinden.

Vorfreude aufs europäische Jugendmusikchorfestival in 2023

Auch kulturell wird mit den regelmässigen Veranstaltungen der Kulturkommission und dem Konzert zum europäischen Jugendmusikchorfestival in der katholischen Kirche am Auffahrtsdonnerstag, 18. Mai, etwas geboten.

Die Tradition, beim Neujahrsapéro in Möhlin Personen und Vereine für Leistungen und Engagement zu ehren, wurde auch 2023 gepflegt.

Es sei eine schöne Tradition, Personen und Vereine für ihre positiven Leistungen oder ihr Engagement zu ehren, stellte Fäs fest.

Zur Ehrung rief er Adrian Matthys (Bronze bei der Berufsweltmeisterschaft in der Disziplin Mechatronics), Schriftstellerin Sofia Chautems Tufilli, Schütze Marco Derrer, die Badmintonspieler Marvin Müller und Danny Müller, die Leichtathletinnen Fabienne Hoenke und Leonie Hoenke, die Läuferinnen Margit Hofer und Priska Gautschi, mehrere Leistungsbringer des Radball-Veloclubs Rheinstern und des Wasserfahrvereins Ryburg-Möhlin sowie erfolgreiche Vertreter des Kegelklubs Rot-Weiss Möhlin und der Fasnachtzunft Ryburg. Fäs schenkte den Geehrten eine praktische Multifunktionslampe.