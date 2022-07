Möhlin Bezirksschulhaus erhält Feinschliff: Primarschule Fuchsrain zügelt in neues Domizil Derzeit sind noch Elektriker, Schreiner und Maler am ehemaligen Bezirksschulhaus zu Gang. Doch per 8. August beginnt dort der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler der Primarschule Fuchsrain. Dortiges Schulgebäude soll dann für vier Millionen Franken umfassend saniert werden. Weil es sich im kommunalen Schutzinventar befindet, gibt es bei den Arbeiten einiges zu beachten.

Das ehemalige Bezirksschulhaus in Möhlin wird umgebaut und wird künftig als Primarschulhaus genutzt. Nadine Böni

Der Endspurt bei den Sanierungsarbeiten am ehemaligen Möhliner Bezirksschulhaus ist angebrochen. Derzeit setzen Elektriker, Metallbauer, Schreiner und Maler den Feinschliff am Gebäude. Per Schuljahresbeginn sollen dort die Klassen aus dem Primarschulhaus Fuchsrain, das für vier Millionen Franken erneut wird, unterrichtet werden.

Vor einigen Tagen fand die grosse Zügelaktion statt. Michael Reinecke, Leiter der Sektion Liegenschaften, sagt:

«Über vier Tage waren zwischen acht und 15 Arbeitskräfte im Einsatz, um mit zwei Lastwagen, einem Kleintransporter und zwei Möbelliften das Inventar zu zügeln.»

Reinecke ist erleichtert, dass die Primarschüler pünktlich zum Schuljahresbeginn im ehemaligen Bezirksschulhaus unterrichtet werden können. «Mit dem Termindruck fertig zu werden – das war die grösste Herausforderung», sagt er.

Dies auch vor dem Hintergrund vermehrter Lieferproblematiken. Nur wenige Arbeiten müssen nach dem Schulstart noch ausgeführt werden. Dazu gehören etwa der Austausch der Treppengeländer. Auch auf die Steuerung der Beschattungsanlage für das Glasdach des Lichthofes warte man aufgrund von Lieferverzögerungen noch.

Die künftige Nutzung des ehemaligen Bezirksschulhauses als Primarschulhaus ist möglich, weil die Bezirksschülerinnen und -schüler in den zum Sommer 2021 fertiggestellten Ergänzungsbau Steinli gezogen sind.

Aussenfassade soll erhalten bleiben

Voraussichtlich Ende August starten die Sanierungsarbeiten am Primarschulhaus Fuchsrain. Claudio Thoma (13. November 2018)

Voraussichtlich gegen Ende August werden die Erneuerungsarbeiten am Primarschulhaus Fuchsrain starten, dessen Einweihung 2023 genau 100 Jahre zurückliegt. Ziel ist es, dass zum Start des Schuljahres 2023/24 dort wieder der Betrieb aufgenommen wird.

Bei der Sanierung des Primarschulhauses Fuchsrain gibt es einiges zu beachten. Dies, weil es sich im Schutzinventar der Gemeinde befindet. Reinecke sagt:

«Das Aussehen der Fassade darf nicht verändert werden.»

Auch im Inneren gebe es einige Elemente wie etwa das schöne und prägnante Treppenhaus, das nach der Modernisierung erhalten bleiben soll. Offen ist hingegen noch die Farbgebung der Fassade.

Gebäude für pädagogische Anforderungen rüsten

Die Sanierungsarbeiten am Schulgebäude umfassen etwa den Ersatz der Fenster und der Türeingangsfront sowie der Böden in Fluren und Zimmern. Hinzu kommen Malerarbeiten, die Dachbodenisolierung, die Anpassung der Haustechnik, eine Schadstoffsanierung sowie der Einbau eines Lifts.

Auch geht es bei der Sanierung darum, die Räumlichkeiten in Einklang mit den gesetzlichen und pädagogischen Anforderungen zu bringen. Nötig sind so etwa Umbauten für Gruppenräume, die Logopädie, den Schulsozialdienst sowie die Schulverwaltung.