Möhlin 130 statt 50 km/h: 33-Jähriger rast mit seinem BMW zur Arbeit – Billet weg Bei einer Geschwindigkeitskontrolle hat die Polizei in Möhlin einen Autofahrer mit 130 km/h anstelle der erlaubten 50 km/h gemessen. Zudem hat auch die Kantonspolizei mehrere Schnellfahrer aus dem Verkehr gezogen.

130 km/h statt den erlaubten 50 km/h: Ein BMW-Fahrer hatte es am Donnerstagmorgen in Möhlin auf dem Weg zur Arbeit besonders eilig. Gemessen wurde diese Geschwindigkeit auf er Bäumlimattstrasse, einer Zufahrtsstrasse im Gewerbegebiet. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 76 km/h – der Raserartikel ist erfüllt.

Die Polizei stoppte den 33-jährigen Kroaten am nahen Arbeitsort und übergab ihn der Kantonspolizei, heisst es in einer Mitteilung. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet und eröffnete eine Strafuntersuchung. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab.

Mehrere Führerausweise abgenommen

Die Kantonspolizei Aargau führte dann gemäss Mitteilung am Donnerstagmorgen selbst eine mehrstündige Geschwindigkeitskontrolle mit einem Lasermessgerät durch. Diese erfolgte ausserorts auf der Landstrasse in Würenlos, wo 80 km/h erlaubt sind. Dabei erfasste die Polizei einen Motorradfahrer mit 127 sowie einen Autofahrer mit 125 km/h. Die Polizei stoppte beide Lenker, verzeigte sie und nahm ihnen den Führerausweis auf der Stelle ab.

Am späten Abend folgte dann noch eine zivile Patrouille der Kantonspolizei auf der A3 einem auffällig schnellen Auto. In Richtung Basel führte die Patrouille darauf eine sogenannte Nachfahrmessung durch, welche bei zulässigen 120 km/h eine Geschwindigkeit von 200 km/h ergab. Die Polizisten stoppten den Audi und verzeigten den 21-jährigen Neulenker am Steuer. Seinen Führerausweis auf Probe musste er auf der Stelle abgeben. (fan)

Die aktuellen Polizeibilder: