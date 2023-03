Mobilität Leasing und gratis Hol- und Bringdienst im Service: So buhlen Fricktaler Velohändler um die Kundschaft Mit dem Start der Velo-Saison 2023 sind im Fricktal neue Player am Start. Füchter in Rheinfelden heisst jetzt «Wedobike». In Herznach hat «Sams Bike-Shop» neu eröffnet. In Sulz hat sich Urs Huber mit seinem «Velowerk» selbstständig gemacht. Der Branchenverband sagt: Der Trend zum Velo hält an, aber die fetten Jahre sind vorbei.

Tim Meier ist der Standortleiter der Niederlassung von «Wedobike» in Rheinfelden. Bild: zvg / Aargauer Zeitung

Der Deal zur Übernahme war schon im Januar perfekt. Aber erst jetzt, am vergangenen Wochenende, ging der neue Rheinfelder Veloladen damit an die Öffentlichkeit – mit Eröffnungsfest, Rabatten, Gewinnspielen, Snacks und Getränken: Aus Velo Füchter ist die Rheinfelder Niederlassung von «Wedobike» geworden – einem regionalen Velounternehmen mit dem Schwerpunkt E-Bike und ab Mai total fünf Standorten in Basel, dem Baselbiet und jetzt auch im Fricktal.

«Rheinfelden ist von den fünfen der grösste und einzige im Fricktal,» sagt Tim Meier. Der war schon bei den Füchters angestellt und ist jetzt zum Standortleiter von Rheinfelden geworden. 2000 Quadratmeter Verkaufs- und Ausstellungsfläche und sieben Mitarbeitende machen den Standort aus. Mit der vergleichsweise grossen Niederlassung kann «Wedobike» seinem Schwerpunkt als E-Bike-Anbieter gerecht werden, hat aber auch noch genug Platz für herkömmliche Velos ohne Motor.

«Wedobike» als zweites Standbein eines Muttenzer Garagisten

Neu im Angebot hat das Unternehmen das Mieten und Abonnieren von E-Bikes. Letzteres ist eine Art Velo-Leasing mit Laufzeiten von bis zu 18 Monaten und der Möglichkeit zum Kauf nach Ablauf der Vertragszeit. Leasing beim Velo – naheliegend bei «Wedobike», das als zweites Standbein des Autohauses Wederich-Donà in Muttenz fungiert.

«So eine altersbedingte Übernahme wie jetzt bei Füchter kann gelingen, wenn für beide Seiten die Bedingungen stimmen», sagt Daniel Schärer von «2rad Mittelland», dem Fachhändlerverband Aargau und Solothurn.

Und bei Füchter haben sie wohl gestimmt: mit einem guten Namen in der Szene, mit einer gewissen Grösse und einem qualifizierten Team im Hintergrund. Aber Schärer gibt auch zu bedenken, dass das längst nicht immer gegeben ist und Übernahmen auch scheitern können. Altersbedingte Übernahmen sieht er für die kommenden Jahre mehr und mehr kommen. Dann gingen viele der Velohändler, die in den 1990er-Jahren mit dem Mountainbike-Boom eröffnet hatten, in Pension, weiss er.

Sam Assawahri hat einen Veloladen in Herznach eröffnet. Bild: zvg / Aargauer Zeitung

Neuer Veloladen in Herznach mit kostenlosem Hol- und Bringdienst

So manche hören auf, so manche fangen an. Mitte Februar hat in Herznach «Sams Bike-Shop» neu eröffnet. Sam und Judy Assawahri aus Küttingen haben sich damit selbstständig gemacht. Neuvelos haben sie keine im Laden stehen, nur Occasionen.

Der Schwerpunkt der beiden liegt klar im Service. Den kann Sam Assawahri, ausgebildeter Velomech, alleine stemmen. Bei ihm umfasst der Service sogar einen kostenlosen Hol- und Bringdienst, zumindest für die Gemeinden Küttigen, Rombach, Asp, Ueken, Zeihen, Wittnau, Hornussen, Herznach, Densbüren und Frick.

Dieser Service ist laut Sam Assawahri auch schon nachgefragt worden. Dennoch müsse es sich noch herumsprechen, dass es ihn gibt. Ob er sich wirklich rentiert – unklar. Aber der Herznacher Newcomer sieht darin auch eine Chance, sich einen Namen in der Region zu machen.

Martina und Urs Huber betreiben einen Veloladen in Laufenburg-Sulz. zvg / Aargauer Zeitung

Auch Urs Huber, Inhaber von «Velowerk» in Laufenburg-Sulz, hat das noch vor sich. Am 28. Februar eröffnet, zieht er für die ersten drei Wochen eine positive Startbilanz. «Ich konnte seitdem schon einige Velos verkaufen und reparieren», sagt er. Mit einer Frühlingsausstellung mit Testvelos zum Probefahren am 22./23. April baut Huber darauf, im Fricktal noch bekannter zu werden.

Darin sei, wie Verbandsvertreter Schärer weiss, die Velohändler-Dichte noch vergleichsweise gering. Aber Schärer sagt auch, dass die fetten Corona-Jahre 2020 und 2021 vorbei sind und der Markt eher wieder kleiner wird. Was es brauche, um erfolgreich zu sein, seien gute Marken im Sortiment und ein gutes Know-how der Branche.