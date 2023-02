Mittleres Fricktal Das Sisslerfeld als Bindeglied: Stein und Sisseln denken über eine Gemeindefusion nach Vorerst haben sich nur die Gemeinderäte von Stein und Sisseln damit auseinandergesetzt: Jetzt sollen die Einwohnerinnen und Einwohner signalisieren, was sie von einem möglichen Zusammenschluss beider Dörfer halten. Folgen sie den Pro-Argumenten der jeweiligen Exekutiven? Oder schicken sie das Projekt bachab?

Der Rhein als Bindeglied: Stein, im Vordergrund, und Sisseln, oben im Bild, könnten zusammen eine Gemeinde werden. Gerry Thönen

Sie haben ähnlich tiefe Steuerfüsse. Grosse Industrieunternehmen prägen sie beide. Sie liegen am Rhein. Sie arbeiten schon lange eng zusammen – die Gemeinden Sisseln und Stein.

Jetzt könnte aus dieser Kooperation mehr werden. Beide Gemeinderäte sondieren in Sachen Fusion das Terrain. Und wollen von ihren jeweiligen Einwohnerinnen und Einwohnern ein Stimmungsbild abholen. Dazu finden am 2. März parallel Infoanlässe statt: der eine im Saalbau Stein, der andere in der Turnhalle Sisseln. Jeder soll erst einmal nur für sich diskutieren können. «Wir haben uns bewusst zu diesem Vorgehen entschieden», sagt Beat Käser, Gemeindeammann von Stein.

Rainer Schaub ist Gemeindeammann in Sisseln. Horatio Gollin

Käser sagt, dass zwischen ihm und Rainer Schaub, Sisselns Gemeindeammann, eine mögliche Fusion beider Gemeinden im persönlichen Gespräch immer mal wieder Thema gewesen sei. Ende 2022 sei dann der Wunsch aus Sisseln gekommen, die Gemeinderäte in die Debatte einzubeziehen. Laut Käser haben sie sich im Januar diesbezüglich getroffen und ausgetauscht.

Und gefunden: Ja, die Gemeinderäte sehen eine Fusion als Chance. Diese Chance jetzt zu nutzen, dafür wirbt Schaub. Er sagt: «Wir sind zwei starke und gesunde Gemeinden ohne Sorgen. Wann könnte der Zeitpunkt für eine Fusion besser sein als jetzt, lieber selbstbestimmt als fremdbestimmt.»

Sisslerfeld, Wasserversorgung, Forstwirtschaft und Musikschule – hier wirken Stein und Sisseln schon zusammen. Aber wenn man schon so eng miteinander ist, warum dann noch eine Fusion? «Wir hätten damit die Chance, unsere Ressourcen noch besser zu bündeln und Synergien zu nutzen. Wir wären als Gemeinde mit zusammen mehr als 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern auch als Arbeitgeber attraktiver», sagt Käser.

Aber: Man wolle nichts übers Knie brechen. Man habe alle Zeit der Welt. Und konkret aufgegleist sei noch nichts. Ausser dass man, wie Käser erklärt, neben der eigenen Bevölkerung auch den Regierungsrat sowie die Nachbargemeinden Eiken und Münchwilen über die Pläne informiert habe. Naheliegend wäre es ja, dass Eiken und Münchwilen, auch Sisslerfeld-Gemeinden, mitmachen.

Zwei getrennte Infoanlässe am 2. März

Am Abend des 2. März könnten die Gemeinderäte von Stein und Sisseln zu zweierlei Schlüssen kommen: Ja, das Feedback bestärkt uns, das Projekt aufzugleisen. Nein, wir lassen es bleiben, die Bevölkerung steht nicht dahinter. Oder es kommt zu einem weniger deutlichen Stimmungsbild. Wie es dann weitergehe, sagt Käser, sei noch offen. Möglicherweise könnte ein vom jeweiligen Stimmvolk zu beschliessender Projektierungskredit ein weiterer Schritt sein.

Beat Käser ist Gemeindeammann in Stein. zvg

Käser schätzt, dass es in beiden Dörfern Pro und Kontra geben wird. Solche, die in einer Fusion einen Verlust sehen – an Eigenständigkeit und Identität. Solche, die darin einen Gewinn erkennen – an Grösse und Gestaltungsmacht. Käser sagt:

«Ich bin stolz, Steiner zu sein. Und das bleibe ich auch nach einer möglichen Fusion mit Sisseln.»

Die aktuelle Debatte weckt Erinnerungen an das Fusionsprojekt «Mittleres Fricktal», das ursprünglich den Zusammenschluss von acht Gemeinden vorsah, auch Stein und Sisseln waren damals mit im Boot.

Fusionsprojekt «Mittleres Fricktal» scheiterte an den Steuerfüssen

Doch dann blieben mit Stein, Mumpf, Obermumpf und Schupfart nur noch vier übrig. Und deren Fusion scheiterte letztlich auch, weil das Nein aus Stein deutlich war. Die hohen Steuerfüsse der Fischingertal-Gemeinden schreckten ab. Das dürfte bei einer Fusion zwischen Stein und Sisseln als Argument weniger eine Rolle spielen – auch wenn Sisseln hier mit 80 zu 88 Prozent die Nase leicht vorn hat.