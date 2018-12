Wie geht es im kommenden Sommer mit dem Oberstufenzentrum Fischingertal (OSZF) in Mumpf weiter? Diese Frage treibt die Verantwortlichen seit knapp zwei Jahren um, als im Januar 2017 bekannt wurde, dass die Oberstufenschüler der vier Verbandsgemeinden Mumpf, Obermumpf, Schupfart und Wallbach ab dem Schuljahr 2019/20 in Rheinfelden unterrichtet werden.

Wie es nun in einer Mitteilung heisst, ist der OSZF-Schulvorstand beim Regierungsrat vorstellig geworden. «Wir haben unser Interesse an einem allfälligen Mittelschulstandort in Mumpf geäussert», sagt Astrid Zeiner, Präsidentin des Schulvorstands. Dies vor dem Hintergrund, dass der Regierungsrat im Sommer bekannt gegeben hat, dass er eine Mittelschule im Fricktal prüft. Bis Mitte 2019 soll der kantonale Planungsbericht vorliegen. «Wir wollten uns damit bemerkbar machen und anmelden, dass es in Mumpf freien Schulraum gibt», so Zeiner. Mit anderen Gemeinden in der Region sei der Schritt nicht abgesprochen.

Das OSZF ist auf knapp 200 Schüler ausgerichtet. Dieser Schulraum würde für eine Mittelschule allerdings nicht ausreichen, besuchen doch derzeit rund 500 Fricktaler Schüler eine Mittelschule in den Kantonen Basel-Stadt oder Basel-Landschaft. Dies ist auch Zeiner bewusst. Doch sie sagt auch: «Beim OSZF gibt es noch Platz für eine Erweiterung.»

Gemeinde strebt nun Miete an

Bis im September hatten die Verantwortlichen noch die Hoffnung, dass in der Liegenschaft eine Tagessonderschule und die Mumpfer Primarschule untergebracht werden könnten. Die Institution, welche diese Tagessonderschule in Mumpf einrichten wollte, erhielt den Zuschlag vom Regierungsrat jedoch nicht (die AZ berichtete). Das Interesse der Gemeinde Mumpf besteht allerdings weiterhin. «Unsere Primarschule ist sanierungsbedürftig», führt Ammann Stefan Güntert aus.

Die Gemeinde hat deshalb «im Rahmen unserer Möglichkeiten», wie Güntert sagt, ein Kaufangebot für das OSZF abgegeben. «Die Stimmbürger würden nicht verstehen, dass wir die Primarschule sanieren, ohne uns um den freien Schulraum im Dorf zu bemühen.» Das Angebot der Gemeinde Mumpf lag allerdings deutlich unter dem Liegenschaftswert von zwölf Millionen Franken, den eine Studie der Architektur- und Planungsbüros Husistein und Partner AG bei einer schulischen Weiternutzung ausweist. Der OSZF-Vorstand hat das Kaufangebot deshalb abgelehnt.

Wie Güntert sagt, bemüht sich die Gemeinde Mumpf nun darum, den benötigten Schulraum für ihre rund 70 Primarschüler zu mieten. Einerseits ist man dazu mit dem Schulvorstand in Kontakt, andererseits auch mit einem Kauf-Interessenten. Dieser ist laut Astrid Zeiner nach wie vor am Gebäude interessiert, brauche aber einen Ankermieter, der eine 40- bis 50-prozentige Auslastung garantiere.

In der Husistein-Studie heisst es wenig überraschend, dass in erster Linie eine weitere Nutzung als Schulgebäude angestrebt werden sollte. Dies deckt sich auch mit dem Wunsch des OSZF-Vorstands. Dennoch sind laut Zeiner erste Abklärungen zu einer allfälligen Umzonung des OSZF, das in der Zone für öffentliche Bauten steht, eingeleitet worden. «Wir wollen vorbereitet sein, falls sich ein Interessent meldet, der das Gebäude anders nutzen will», so Zeiner.