Vor gut zwei Jahren wurde der Wallbacher Jean-Michel Wittmer in die Schweizer Junioren-Kochnationalmannschaft aufgenommen. Bei seinem ersten internationalen Wettbewerb erkochte sich das Team an der Kocholympiade die Silbermedaille. Damals war Wittmer noch nicht in der Box, der offenen Wettkampfküche, im Einsatz. Dies hat sich in der neuen Nati-Konstellation geändert. Der 21-jährige Fricktaler ist inzwischen zum Chef-Patissier aufgestiegen. Gelernt hat Wittmer sein Handwerk als Konditor-Confiseur und Bäcker in der Bäckerei Kunz in Frick. Derzeit absolviert er auch noch eine Kochlehre im «Weissen Rössli» in Erschwil.

Nicht geändert hat sich dagegen in den vergangenen zwei Jahren das hohe Niveau, auf dem die Schweizer Nachwuchsköche kochen: In Luxemburg nahmen sie vergangene Woche am «Culinary World Cup», der Koch-Weltmeisterschaft, teil. Dabei erreichten sie in beiden Disziplinen – ein Contemporary Buffet für zwölf Personen und ein Drei-Gang-Menü für 70 Personen – mit einer Jury-Bewertung von mehr als 90 (von 100) Punkten eine Goldmedaille. Nur Österreich wurde gesamthaft noch leicht höher bewertet und holte sich den Weltmeistertitel. «Wir sind mit unserer Leistung sehr zufrieden», so Wittmer. Dennoch bleibe auch ein weinendes Auge. «Vor vier Jahren wurde die Schweiz Weltmeister. Wir wollten den Titel verteidigen. Dieses Ziel haben wir verpasst.»

Eigene Silikonformen entwickelt

Rund zwei Jahre hat sich die Junioren-Kochnationalmannschaft auf diesen internationalen Grossanlass vorbereitet. Dabei hat sich das achtköpfige Team selbst das Thema «Swissness» gegeben und das Menü mit den einzelnen Komponenten entwickelt. «Das war ein intensiver Prozess», erklärt Wittwer. «Wir haben etwa 50 bis 70 Menüs gekocht. Aus den jeweils besten Komponenten ist dann das Wettbewerbs-Menü entstanden.» Nicht nur in der Küche gab das Team vollen Einsatz. «Wir haben etwa zusammen mit Schreinern und mithilfe von 3-D-Druckern auch eigene Silikonformen entwickelt.»

Was zeitintensiv klingt, ist es auch. «In den intensivsten Vorbereitungsphasen arbeiteten wir rund 40 bis 50 Prozent für die Nati», sagt Wittmer. Zusätzlich zu den 100-Prozent-Pensen, in denen die Nationalteam-Mitglieder in ihren Betrieben angestellt sind. Der Aufwand hat sich nun bezahlt gemacht, die Jury in Luxemburg war von den Kreationen der Schweizer angetan.

Eigene Lebensmittel, eigene Geräte

Im Wettbewerb gibt es nicht nur eine Zeitvorgabe, sondern auch eine klare Aufgabenteilung im Team. Wittmer war als Chef-Patissier für das Dessert zuständig. Er habe gemäss dem Motto «Swissness» mit Produkten gearbeitet, die in der Schweiz gängig seien, so Wittmer. Weisse Schokolade etwa oder mehrere Komponenten mit Zwetschgen. Und auch ein Ovo-Berliner fand seinen Platz im WM-Menü.

Die Zutaten zum Menü bringen die Nationalteams dabei selber mit. Und nicht nur dies: «Die Wettbewerbsküche weist nur eine Basisausstattung mit Ofen, Herd und Kühlgeräten auf», erklärt Wittmer. Alle anderen Utensilien vom Schwingbesen bis zur Schablone oder der Silikonform bringen die Teams selber mit. Es gilt also, zu Beginn des Wettbewerbs zunächst alles einzurichten. Einfacher macht dies die Arbeit für die Köche keineswegs. In der eigenen Restaurant-Küche seien die Abläufe, selbst wenn viel los ist, «wie ein Tanz», umschreibt Wittmer. «Man weiss genau, was wo steht.» Ganz anders in einer fremden Küche. «Da ist es stets eine Sucherei.» Dies störe die Effizienz der Abläufe.

Und so erwähnt Wittmer dann auch die Organisation als eines der Dinge, die er für sich persönlich aus dem Wettkampf mitnehmen könne. Hinzu komme, schnell an einem neuen Ort zu funktionieren. «Und man lernt, mit Druck umzugehen, schliesslich hat man so viel investiert und will es am Tag X möglichst gut machen», so Wittmer.