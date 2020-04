Mit Flaggen und Banner: Die Stadt weist ihr ­Jahresmotto «Rheinliebe» aus

In wenigen Tagen werden in der Marktgasse und am Zähringerplatz Banner aufgehängt; ebenso weisen Flaggen an diversen markanten Orten im Gemeindegebiet auf das Jahresmotto 2020 der Stadt Rheinfelden hin, das der Bevölkerung ein erstes Mal am Neujahrsempfang präsentiert wurde: «Rheinliebe».