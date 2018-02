«Gebrannte Mandeln, Magenbrot, Caramel» – gestern fand der erste der fünf Fricker Märkte 2018 entlang der Hauptstrasse statt. Mit Stimmeinsatz, Probiererli oder Dekorationen versuchten die rund 150 Marktfahrer, ihren Umsatz anzukurbeln. Doch lohnt sich das Marktfahren in Frick an einem Montag, an dem viele berufstätig sind, überhaupt noch? Die AZ hat bei drei Marktfahrern nachgefragt.

Um halb fünf klingelte der Wecker von Martin Schmid, der an seinem Gewürzstand rund 350 Produkte anbietet. «Es lohnt sich für mich gerade noch so. Geht der Umsatz nochmals um einen Drittel zurück, muss ich für den Fricker Markt nicht mehr aufstehen», sagt er.

Für Schmid, der seit drei Jahrzehnten am Fricker Markt verkauft, ist dieser einer der umsatzschwächsten. Zum Vergleich führt er den Markt von Walenstadt SG an, der in etwa gleich gross wie der in Frick ist. «Dort mache ich den dreifachen Umsatz. Es kommen mehr Besucher, die für höhere Beträge Gewürze kaufen als in Frick.»