Keiner sitzt auf dem Trockenen

Auf 1200 Besucher hatte der Verein gehofft, erklärt Stalder. Die Zielmarke dürfte aber geknackt werden, da schon Freitag und Samstag 900 Besucher gezählt wurden. «Angesichts des Wetters und erfahrungsgemäss rechnen wir für Sonntag mit 500 Leuten», so Stalder.

Den Besuchern machte der Verein am Freitag und am Samstag mit den fünf Live-Bands Nyssina, The Murphys, Pezzo, John Lyons and Band sowie Top of the 80’s ein rundes Angebot, und für den Familientag am Sonntag hatte sich noch spontan die Blue Trail Bluegrass Band angekündigt.

Bei Caipirinha, Sekt und Bier blieb keiner auf dem Trockenen sitzen, und mit Bratwurst, Pizzawurst oder der pikanten Slip’n’Slide-Wurst von einem Metzger aus Nusshof sowie mit Eisspezialitäten aus Olten konnten die Besucher ihren Hunger stillen.