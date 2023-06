Von Kostümen bis zu Pferden: Jessie zeigt ihren bunten Alltag im idyllischen Haus in Hellikon

In einem grossen Einfamilienhaus in Hellikon wohnt Jessie mit ihren zwei Kindern, Hunden, und Kätzchen. In ihrer Freizeit näht sie Kostüme für die Guggenmusik und reitet mit ihrem eignen Pferd.