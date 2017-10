Der Krönung für das «White House» in Rheinfelden bei «Mini Beiz, dini Beiz» stand gestern Abend nur noch ein Restaurant im Weg: Die «Krone» in Aarburg, die von Gastro-Aargau-Präsident Bruno Lustenberger geführt wird. Nach vier der fünf Aargau-Folgen lag das unkonventionelle, ganz in Weiss gehaltene Restaurant von Philipp und Astrid Thoma mit 37 von 40 möglichen Punkten auf Rang eins. Dahinter folgten die «Markthalle» in Zofingen mit 34, das «Rössli» in Beinwil mit 33 und die «Sonne» in Eiken mit 29 Punkten.

Die Frage war also: Konnte die «Krone» die Krönung in letzter Minute noch verhindern, konnte sie den Traum in Weiss platzen lassen? Ja: Konnten Bruno Lustenberger und «Krone»-Stammgast Fredy Nater «dem Ganzen die Krone aufsetzen», wie sie am Beginn der Sendung in die Kamera angelobten?

Das Intro zur Sendung lässt die Fricktaler hoffen, dass es nicht so sein wird. «Es war sehr laut», bilanziert Albert Kreyenbühl. Er ist mit 75 der Älteste der fünf Stammgäste, die in dieser Woche ihre Lieblingsbeiz im Aargau präsentiert haben. «Mir fehlt dort immer etwas das Herz», sagt Dana Mentzel aus Eiken. Dort? In der Beiz? In Aarburg? Auf dem Teller? Die Spannung steigt.

Der Apéro wird auf dem Kirchplatz hoch über Aarburg serviert. Es stürmt. Die Haare von Dana Mentzel flattern im Wind. Das wäre eine optimale Kulisse für «Drei Wetter Taft», denkt man unwillkürlich an die Werbung in den 90er-Jahren zurück, auf dem Sofa sitzend, Nüssli knabbernd.

Der Apéro, weisser Portwein und Tonic, kommt nicht schlecht an. Runter geht es und rein in den Hotel-Kleinbus. Fredy Nater setzt die Chauffeur-Mütze auf, setzt sich ans Steuer, was Albert Kreyenbühl zur spitzen Bemerkung verleitet: «Für mich war das Showtime», sagt der Rentner. «Er ist ja Behördenmitglied und will sich vielleicht auch profilieren. Ich würde das nicht machen. Wenn er es braucht, soll er es haben.» Nater ist Gemeinderat in Aarburg.

In der «Krone» stellt der jüngste Lehrling das Menü vor. Er ist sichtlich nervös, gibt sich grosse Mühe. «Er hat es herzig gemacht», sagt Dana Mentzel. Die anderen stimmen ihr zu.

Die Vorspeise – ein bunter Sommersalat mit gebratenem Eglifilet – wird serviert. Die fünf Protagonisten der Sendung verstehen sich nach einer Woche Durch-den-Kanton-Essen sichtlich gut. Es wird gelacht, diskutiert, gescherzt.

«Was macht ihr nächste Woche, wenn wir keine ‹Mini Beiz, dini Beiz› mehr haben», fragt Fredy Nater in die Runde. «Hungern», antwortet Claudine Bollier, Stammgast im «White House».

Es geht Schlag auf Schlag, der Hauptgang wird serviert – und ist nach zwei TV-Minuten auch schon verspeist. Es gibt von den Essern viel Lob, aber auch einige kritische Worte. Albert Kreyenbühl war das Kalbsbäckchen zu zart; er sei noch zu jung, um nicht beissen zu müssen, kalauert er. Das Ambiente empfindet Dana Mentzel als «hochherrschaftlich» und löst das Herzrätsel auf: «Mir fehlt da immer etwas das Herz.» Franz Von Arx empfand die Akustik als «Katastrophe», was daran lag, dass eine grosse Gesellschaft im selben Raum dinierte.

Emotionale Schlussszene

Als Fricktaler Zuschauer ist man sich nun sicher: Das reicht nicht; das Wirtepaar Thoma zieht in das Weisse Haus der Kulinarik ein. Die Wertung bestätigt es: Die «Krone» kommt auf 29 Punkte. «Es gibt keinen Letzten, das ist schön», sagt Dana Mentzel, Stammgast in der Eiker «Sonne», die zusammen mit der «Krone» das Schlusslicht bildet.

«Hey», ruft Claudine Bollier unvermittelt durch den Raum, «wisst ihr was: Ich habe gewonnen – jääääääää». Sie zückt ihr Smartphone, wählt die «White House»-Nummer. Astrid Thoma nimmt ab. Begrüssungsfloskeln.

Claudine: «Du ...» Dana nähert sich ihr von rechts, kreischt über ihre Schultern ins Telefon: «Gwooonnneee!» Claudine stimmt in den Jubel ein. Astrid, wohl zu Ehemann Philipp: «Mer händ gwonne. Verreckt. Nei, würkli?» Claudine: «Jo, isch das ned grossartig?» Astrid: «Es isch de Hammer.» Schnitt. Applaus.

Mehr Punkt als das «White House» hat kein anderes Restaurant erreicht: