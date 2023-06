Mettauertal Schwesternpaar übernimmt das «Café Nova» – einiges wird neu, doch die Herzlichkeit soll bleiben Die Gemeinde Mettauertal ist fündig geworden: Nach der Kündigung des Pachtvertrags von Svenja Häfeli führen Petra und Yvonne Merkofer das Café Nova im Ortsteil Mettau per November weiter. Neu wollen sie abwechselnde Mittagsmenüs anbieten und eine Kinderecke in der Lokalität einrichten.

Es sind gute Nachrichten für das Mettauertal: Der Gemeinderat ist auf der Suche nach einer neuen Pächterin oder einem neuen Pächter für das «Café Nova» im Ortsteil Mettau fündig geworden. Die Schwestern Petra und Yvonne Merkofer werden die Lokalität, die sich in der Zentrumsüberbauung befindet und im Besitz der Einwohnergemeinde steht, per 1. November weiterführen.

Damit ist der nahtlose Fortbestand des Cafés – das Svenja Häfeli mit Glacé, selbst gebackenen Kuchen, Nuss- und Mandelgipfeln zum gemütlichen Treffpunkt machte – gesichert. Häfeli schlug im Sommer 2020 als Gastgeberin in der Lokalität in der ehemaligen Poststelle auf und kündigte ihren Pachtvertrag auf Ende Oktober.

Yvonne (links) und Petra Merkofer führen ab November das «Café Nova» in Mettau weiter. Bild: Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Yvonne, 40, und Petra Merkofer, 38, sind in Etzgen aufgewachsen und wohnen im Mettauertal. Beide sind vom Fach. Yvonne Merkofer ist gelernte Bäckerin-Konditorin und ist seit drei Jahren Betriebsleiterin in der Bäckerei-Konditorei Bürgi in Lengnau. Ihre Schwester Petra leitet den Verkauf im dortigen Laden. «Nach zwanzig Jahren in der Bäckerei in Lengnau war es Zeit für mich, etwas anderes zu machen», sagt Yvonne Merkofer.

Erst war es nur Spass, dann plötzlich Realität

Als sie bei ihrem jetzigen Arbeitgeber die Kündigung einreichte, erzählt Yvonne Merkofer, habe sie aber noch nicht gewusst, was sie beruflich weiter machen werde. Zu diesem Zeitpunkt war denn auch noch nicht bekannt, dass das «Café Nova» freiwerden würde. «Ich weiss nur, wie ich damals schon zu meiner Schwester spasseshalber gesagt habe: ‹Das Café Nova, das wäre doch was›», erzählt Yvonne Merkhofer mit einem Schmunzeln.

Als das Café dann tatsächlich frei wurde, hätten sie sich nach zwei, drei Nächten zur Bewerbung durchgerungen. «Das hat uns riesig gefreut, als wir per Telefon die Nachricht vom Zuschlag bekamen. Darauf mussten wir erst einmal mit einem Sekt anstossen», sagt Petra Merkofer. Natürlich haben die Schwestern einen gewissen Respekt vor ihrer neuen Aufgabe. Dies etwa auch vor dem Hintergrund der Frage, wie ihr Angebot von der Bevölkerung angenommen werde.

Backwaren werden selbst produziert

Klar ist, dass Yvonne Merkhofer Nuss- und Mandelgipfel, süsse Stücke, Wähen, Gipfeli und weitere Back- und Konditorware im Café selbst produziert. Petra Merkofer wird über Mittag in der Küche stehen, während ihre Schwester serviert. Neu wollen die beiden abwechselnde Mittagsmenüs – je ein vegetarisches und eines mit Fleisch – anbieten. «Das Bedürfnis ist da. Über Mittag findet man manchmal gar keinen Platz in den umliegenden Restaurants», sagt Petra Merkofer.

Neu soll auch eine Kinderecke eingerichtet werden. Damit etwa Mütter sich zum Kaffeetrinken treffen können, während ihre Kinder spielen. Das Frühstück sollen sich die Gäste nach dem Baukastensystem zusammenstellen können. So sei bei auf der Karte vordefinierten Frühstücksangeboten oftmals eine Komponente dabei, die man nicht so gerne habe, so Yvonne Merkofer. Zwar bringen die Schwestern einige neue Ideen mit, sicher ist für sie jedoch, dass eines bleiben soll: die Herzlichkeit und das Gefühl des Willkommens im «Café Nova».