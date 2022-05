Mettauertal «Die unerfüllten Wünsche treiben an»: Was Christian Kramer im Amt des Gemeindepräsidenten motiviert Die neue Amtsperiode ist rund 100 Tage alt ­– höchste Zeit, um mit den neuen Gemeindeammännern und -präsidentinnen im Fricktal eine Startbilanz zu ziehen. Dieses Mal mit Christian Kramer, der über Herausforderungen wie Zeitmanagement und die grossen Projekte der Legislaturperiode spricht.

Christian Kramer, seit 2022 Gemeindepräsident, erlebt die Menschen im Mettauertal als hilfsbereit und offen. zvg

Es war eine klare Sache: Christian Kramer wurde im letzten Sommer mit dem besten Ergebnis als Gemeinderat bestätigt – und zugleich, ebenso deutlich, zum neuen Gemeindepräsidenten von Mettauertal gewählt. Kramer trat damit Anfang Jahr in die Fussstapfen von Peter Weber, der die Fusion der fünf Gemeinden Etzgen, Mettau, Wil, Hottwil und Oberhofen zur neuen Gemeinde Mettauertal massgeblich mitgestaltet hatte.

Bilanz nach 100 Tagen Am 1. Januar sind die 32 Gemeinden in den beiden Fricktaler Bezirken in die neue Legis­latur gestartet. Acht von ihnen werden von einem neuen Gemeindeammann, einer neuen Gemeindepräsidentin geführt. Die «Aargauer Zeitung» zieht mit ihnen eine erste Bilanz.

Wie sind Sie im neuen Amt angekommen?

Christian Kramer: Doch, ziemlich gut. Ich bin mich am Freischwimmen und versuche, mich in all die Themen einzuarbeiten und alles einigermassen zu überblicken. Das ist die Priorität.

War der Einstieg schwierig?

Gemeinderat im Allgemeinen und Gemeindepräsident im Speziellen sind anspruchsvolle Ämter. Da bin ich schon gefordert, das wusste ich im Vorfeld. Hilfreich sind die super Leute «meiner» Verwaltung, sie sind sehr kompetent und unterstützen mich tatkräftig. Auch die gute Stimmung im Gemeinderat erleichtert den Einstieg. Zusätzlich hilft es, dass mein Hauptarbeitgeber mir die nötige Flexibilität gewährt, um das Amt auszuüben. Dafür bin ich sehr dankbar.

Was hat Sie im neuen Amt am meisten beeindruckt?

Die Themenvielfalt ist schon enorm. Ob behindertengerechte Bushaltestellen, Neophyten, Wildparkierer, Schachtabdeckungen, Aufgabenzimmer, Wasseranalysen, bis hin zum brütenden Bienenfresser – das alles landet auf dem Gemeinderatstisch, meist verbunden mit einer Kostenfolge. Mich beeindrucken auch die vielen Menschen in der Gemeinde, die mithelfen, dass alles funktioniert: von der Sirenenwartin bis zur Pilzkontrolleurin und alle anderen dazwischen.

Was haben Sie so am Amt nicht erwartet?

Trotz der beruflichen Flexibilität fordert mich das persönliche Zeitmanagement. Da muss ich für mich noch effizienter werden und mehr filtern.

Was sind für Sie die besonderen Herausforderungen des Amtes?

Ich stehe im Licht und im Wind. Herausfordernd stelle ich mir die Gemeindeversammlungen als Gemeindepräsident vor. Darüber hinaus warnten mich ehemalige Räte schon im Vorfeld: «Die Menschen sehen dich und sehen immer den Gemeinderat.» Das hat schon was. Zumindest meine Jasskollegen kümmert das nicht.

Wie funktioniert der ­Gemeinderat als Team?

Der Gemeinderat ist ein von der Bevölkerung zusammengewählter Haufen. Dass dieser als Team funktioniert, ist nicht gottgegeben, aber von elementarer Bedeutung. Darum bin ich sehr froh, dass im Gemeinderat Mettauertal auch in der neuen Zusammensetzung eine gute Stimmung herrscht. Meine Gspändli bringen unterschiedliche Ansichten und Meinungen in den Rat, das ist gewollt. Dass dies respektvoll geschieht, ebenso. Wir nehmen uns auch Zeit nach der Sitzung und kehren ein, wir essen und trinken etwas – das gehört dazu.

Wie haben Sie die Begegnungen mit der Bevölkerung erlebt?

Als Gemeindepräsident habe ich von Amtes wegen viele Begegnungen und Gespräche. Ich stelle viel Goodwill fest. Die Menschen haben ihre eigenen Interessen, aber auch ein gutes Gespür für das Allgemeinwohl.

Was zeichnet Ihr Dorf aus?

Die fünf Ortschaften Etzgen, Hottwil, Mettau, Oberhofen und Wil bilden seit 2010 die Gemeinde Mettauertal. Hier leben gut 2100 Menschen in mehr als 21 km2 wundervoller Natur vom Rhein bis um den Laubberg und das beim bekannten, ortstypischen Sonnenschein.

Wie sind die Menschen?

Die Menschen hier sind hilfsbereit und offen. Zuzüger finden rasch Anschluss, wenn sie wollen. Wir haben viele aktive Vereine, die das Dorfleben bereichern und stärken. Da wächst auch etwas zusammen. So hat die grosse Turnfamilie TSV Mettauertal seit 2015 den Gemeindenamen im Vereinsnamen. Das zeigt, dass es nicht beim eigenen Dorf aufhört, sondern über die einzelnen Ortschaften ausstrahlt. Ich halte darum unsere Fusion zur Gemeinde Mettauertal für geglückt.

Wie ist das Zusammenleben?

Das Zusammenleben ist ländlich und das ist gut so. Bei mir ziehen Nachbars Kinder mit Kreide Kreise und Linien auf der Strasse oder malen auf den Vorplätzen die Steine farbig an und als Belohnung gibt’s einen Kaugummi – ich finde das wundervoll.

Was sind Ihre Zielsetzungen für dieses Jahr respektive die Legislatur?

Wir haben an der Klausur im Januar mit der Vision und dem Leitbild die langfristigen Ziele und Werte im neuen Gemeinderat überprüft und belassen. Dazu begleiten uns einige grössere Projekte.

Welche?

Wir wollen die Talstrasse inklusive Werke in Etzgen erneuern. In Oberhofen planen wir eine Belagssanierung innerorts mit einer zentralen, behindertengerechten Bushaltestelle. Diese setzen wir auch in Hottwil, Wil und Mettau um. Die jetzige Turnhalle in Mettau ist sanierungsbedürftig und soll einem Mehrzweckareal weichen. Da gibt es viele Bedürfnisse von Vereinen, Feuerwehr und Gemeinde, die wir erfassen und möglichst umsetzen wollen.

Was ist beim Forstbetrieb geplant?

Beim eigenen Forstbetrieb Mettauertal-Schwaderloch ist ein Zusammengehen mit dem Staatsforstbetrieb Aare-Rhein und dem Forstbetrieb Kaisten geplant. Und in Oberhofen und Etzgen wollen wir noch Baulandreserven erschliessen.

Was ist Ihr Wunsch an die Gemeinde und die Bevölkerung?

Bleiben Sie optimistisch, freundlich, rücksichtsvoll und tolerant. Bringen Sie sich ein und helfen Sie mit in der Nachbarschaft und der Gemeinde – für ein glückliches und friedliches Miteinander.

Was fehlt heute noch im Dorf, was braucht Ihr Dorf?

Vieles, ob Breitband, Pumptrack oder mehr altersgerechte Wohnungen. Die unerfüllten Wünsche treiben an, hoffentlich fehlt immer was.