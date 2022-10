Mettauertal Kampfwahl um den freien Sitz: Das sagen die beiden Gemeinderatskandidatinnen zu ihren Chancen und Beweggründen Am 27. November findet der zweite Wahlgang für den Gemeinderat statt. Im ersten Wahlgang gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Kandidatinnen wollen ihre freien Kapazitäten in den Dienst des Gemeinwohls stellen – doch nur eine kann sich durchsetzen.

Sowohl Beatrice Wochele Bindschädler (links) als auch Pia Ulrich wollen per 2023 Mitglied des Gemeinderats Mettauertal werden. Bilder: zvg

In der Gemeinde Mettauertal kommt es zur Kampfwahl um den zum 1. Januar frei werdenden Sitz im Gemeinderat. Frei wird der Sitz, weil Gemeinderat Pascal Kläusler zum Vizepräsidenten gewählt wurde und somit die noch aktuelle Vizepräsidentin Vreny Schmid im Amt beerbt. Diese demissioniert auf Ende Jahr.

Im zweiten Wahlgang um den freien Sitz in der Exekutive buhlen Beatrice Wochele Bindschädler, Jahrgang 1979, wohnhaft im Ortsteil Wil, und Pia Ulrich, Jahrgang 1966, wohnhaft in Ortsteil Oberhofen. Terminiert ist der zweite Wahlgang auf den 27. November.

Beim ersten Wahlgang vom 25. September lieferten sich die beiden Kandidatinnen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Pia Ulrich kam auf 194, Beatrice Wochele auf 213 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 252 Stimmen, die Wahlbeteiligung bei 43,1 Prozent. Ein absolutes Mehr ist für die Wahl zur Gemeinderätin im zweiten Wahlgang nicht mehr nötig.

Freie Kapazitäten für die ­Bevölkerung nutzen

Wochele geht auch beim zweiten Wahlgang von einem engen Rennen aus. Sie zeigt sich aber zuversichtlich. Versuchen will sie, noch die eine oder die andere zur Stimmabgabe zu bewegen, damit das Pendel in ihre Richtung ausschlägt. Denn sie sagt:

«Von den Nichtwählenden gibt es viele, die ihr Kreuz für mich gemacht hätten, wenn sie nur beim ersten Wahlgang abgestimmt hätten.»

Wochele hat sich entschieden, für den Gemeinderat zu kandidieren, weil sie ihre freien Kapazitäten in den Dienst der Bevölkerung stellen will. Derzeit arbeitet die studierte Mikrobiologin in einem 40-Prozent-Pensum im Qualitätsmanagement eines Medizintechnologie-Unternehmens.

In Mettauertal wohnt Wochele Bindschädler seit elf Jahren. Wichtig sei ihr vor allem, ein offenes Ohr für Anliegen und Sorgen der Bevölkerung zu haben. Sie sagt: «Ich finde es wichtig, dass die Bewohnerinnen und Bewohner zu Wort kommen und sich äussern können, wenn sie etwas stört, und nicht die Faust im Sack machen müssen.»

Ulrich steht für ihre Wählerinnen und Wähler ein

Obwohl Ulrich im ersten Wahlgang 19 Stimmen weniger als ihre Gegenkandidatin erhielt, zeigt sie sich mit ihren 194 Stimmen mehr als zufrieden. Sie sagt:

«Das war ein tolles Ergebnis. Und weil mich eben so viele gewählt haben, war für mich klar, dass ich im zweiten Wahlgang aufgrund der grossen Unterstützung nochmals antreten werde.»

Ulrich wohnt bereits seit 26 Jahren in Oberhofen. Ein kleines Manko für sie sei, dass Wochele mit Wil im stimmstärkeren Ortsteil wohne. Viele kennen Ulrich noch unter dem Namen «Bicker». Mit ihrem neuen Ehepartner arbeitet Ulrich in einem IT-Unternehmen in Oberhofen mit. Sie führt die Administration sowie die Buchhaltung.

Zudem arbeitet sie als Kursleiterin und Coach für das Amt für Wirtschaft und Arbeit im Bereich der Arbeitsintegration. Ihre Stärken sieht sie in der Kommunikation und der individuellen Zeiteinteilung. Die Fähigkeit, Möglichkeiten nutzen und Chancen zu erkennen, zeichneten sie weiter aus. Wichtig sei ihr, sich auf Gemeindeebene für pragmatische, verbindliche und zukunftsorientierte Lösungen einzusetzen und mit Ressourcen schonend umzugehen.