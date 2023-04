Mettauertal Ist die technische Hürde zu hoch? Das E-Carsharing-Projekt startet nur stotternd – das soll sich jetzt ändern Seit Ende des vergangenen Jahres gibt es in Mettauertal ein E-Carsharing-Angebot: Ein vollelektrisch betriebenes Fahrzeug kann für einige Stunden oder auch einen ganzen Tag ausgeliehen werden. Um die Nutzung weiter anzukurbeln, laden die Initiatoren nun zur Probefahrt.

In Mettauertal gibt es neuerdings ein E-Car-Sharing. Bild: Hans Christof Wagner

Bei der katholischen Kirche im Mettauertaler Ortsteil Mettau steht seit einigen Monaten ein besonderes Fahrzeug: Der vollelektrische VW ID3 steht der Bevölkerung als Carsharing-Auto zur Verfügung. Nutzerinnen und Nutzer können ihn für neun Franken in der Stunde oder 75 Franken für den gesamten Tag ausleihen.

Die Gemeinde Mettauertal, die Elektra Mettauertal und Umgebung (EMU), die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal und die R. Hegi AG haben sich für das Projekt zusammengeschlossen. Die Idee ist, dass mit dem neuen Angebot in Haushalten auf den zweiten oder gar dritten Wagen verzichtet werden kann.

Durchschnittlich drei Ausleihen pro Monat

Vier Monate nach Start des Projekts zieht Adrian Bürki, EMU-Co-Geschäftsführer, ein erstes Zwischenfazit. Die Nutzung des Fahrzeugs sei «verhalten angelaufen», sagt er. Gleichzeitig betont er, dass die Initianten durchaus mit einer gewissen Anlaufzeit gerechnet hätten. Das Projekt ist vorerst auf vier Jahre ausgelegt. «Für eine Prognose, wie sich das entwickelt, ist es also noch zu früh», sagt Bürki.

Durchschnittlich drei Mal pro Monat sei das Fahrzeug bisher ausgeliehen worden. Die Nutzungszeit ging dabei von einigen Stunden bis zu zwei Tagen. Es wurde von verschiedenen Nutzerinnen und Nutzern ausgeliehen, wobei einige das Fahrzeug auch mehrmals benutzten.

Im Dezember stellten die Initianten das Carsharing-Projekt vor. Bild: Hans Christof Wagner

Auch die Gemeinde hat das Fahrzeug schon genutzt, wie Gemeindeschreiber Florian Wunderlin sagt. «Das System funktioniert einwandfrei und ist einfach in der Handhabung – wobei eine gewisse technische Affinität vorausgesetzt ist.»

Was er damit meint: Wer das Fahrzeug nutzen will, muss sich die App des Anbieters «Swiss E-Car» herunterladen. Darüber funktionieren nicht nur Anmeldung und Bezahlung, auch das Öffnen und Abschliessen des Wagens erfolgen via App. Einen Schlüssel gibt es nicht.

Einfach mal ausprobieren

Vorstellbar ist, dass genau dieser Umstand gerade für Menschen, die sich den Umgang mit dem Smartphone weniger gewohnt sind, eine (zu) hohe Hürde darstellt. Dessen sind sich auch die Initianten bewusst – und möchten Abhilfe schaffen: Am Samstag, 29. April, besteht die Möglichkeit, sich direkt vor Ort zu informieren und eine kurze Probefahrt vorzunehmen. «Wir geben so die Möglichkeit, das Angebot niederschwellig auszuprobieren», sagt Adrian Bürki.

Der Anlass findet von 9 bis 12 Uhr statt. Es ist es von Vorteil, wenn die «Swiss E-Car»-App bereits auf dem persönlichen Smartphone installiert ist. Für die Installation der App ist der Führerausweis erforderlich und die Freischaltung kann bis zu 24 Stunden dauern.