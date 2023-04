Mettauertal «Ich durfte tolle Erfahrungen sammeln»: Junge Wirtin verlässt das Café Nova nach drei Jahren Vor drei Jahren eröffnete die damals erst 22-jährige Svenja Häfeli im Mettauertaler Ortsteil Mettau das Café Nova. Mit Glacé und Drinks, selbst gebackenen Kuchen, Nuss- und Mandelgipfeln machte sie sich auch über das Tal hinaus einen Namen. Nun verlässt die junge Wirtin das Café. Und für die Gemeinde beginnt die Suche nach einem neuen Mieter oder einer neuen Mieterin.

Svenja Häfeli hat sich mit dem Café Nova selbstständig gemacht. Nun sucht sie eine neue Herausforderung. Bild: Hans Christof Wagner (8. August 2020)

Die Gemeinde Mettauertal muss sich erneut auf die Suche nach einem Mieter oder einer Mieterin für den Cafébetrieb in der Zentrumsüberbauung im Ortsteil Mettau machen. Die Betreiberin des Café Nova, Svenja Häfeli, hat den laufenden Mietvertrag mit der Einwohnergemeinde auf Ende Oktober gekündigt. Das geht aus einer Mitteilung der Gemeinde hervor.

Knapp drei Jahre ist es her, seit Häfeli im Mettauertal den Neustart wagte. Die damals 22-Jährige eröffnete im Juli 2020 ihr Café Nova – portugiesisch für «neu». Neben einem Angebot an Kaffee und Gebäck, Glacé und Drinks gibt es im Café auch diverse Snacks und viel Selbstgemachtes. Mit an Bord waren seit der ersten Minute auch Häfelis Eltern Silvia und Stefan – sie ist zuständig für Kuchen, er für Nuss- und Mandelgipfel.

Kundinnen und Kunden von ausserhalb des Tals

Nun kommt es zu einer Veränderung. «Meine Eltern haben mich während den drei Jahren im Café Nova immer tatkräftig unterstützt. Da dies aber ab nächstem Jahr für sie zeitlich nicht mehr möglich ist und ich das Café ohne meine Eltern nicht führen möchte, habe ich mich dazu entschieden, das Café in neue Hände zu geben», sagt Svenja Häfeli.

Die junge Gastgeberin blickt mit guten Gefühlen auf ihre Zeit im Café Nova. «Es war für mich immer sehr abwechslungsreich, und ich durfte tolle Erfahrungen sammeln», sagt sie. «Ich war überwältigt, wie gross die Nachfrage war und auch immer noch ist. Mittlerweile kommen auch viele Kundinnen und Kunden von ausserhalb des Mettauertals, was mich sehr freut.»

Rund 120 Plätze kann das Café Nova insgesamt anbieten, 40 davon auf der Terrasse. Diese ist auch bei Tagesausflüglern, Wandererinnen oder Velofahrern ein beliebter Ort für eine Pause auf ihrer Tour, gerade an den Sommerwochenenden.

Gemeinde bereitet Ausschreibung vor

Für Svenja Häfeli ist «noch offen», wohin der Weg sie beruflich führt, wie sie sagt. Der Gemeinderat bedauert ihren Entscheid, das Café Nova aufzugeben, und wünscht ihr in seiner Mitteilung alles Gute für die Zukunft. Eine Ausschreibung für die Neuvermietung ab dem 1. November soll in den kommenden Tagen folgen: «Der Gemeinderat ist sehr daran interessiert, dass der Cafébetrieb weitergeführt werden kann.»

Die Einwohnergemeinde ist im Besitz der Liegenschaft, in der bis 2018 die Poststelle geführt wurde. Nach deren Schliessung verfolgte die Gemeinde das Ziel, den Standort gastronomisch zu nutzen und so einen Treffpunkt für die Mettauertalerinnen und Mettauertaler zu schaffen. Eine erste Vermietung an ein ortsansässiges Paar währte nur knapp ein Jahr.