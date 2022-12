Mettauertal Hier können E-Autos Strom tanken – und man kann auch ein E-Auto ausleihen Im Mettauertaler Ortsteil Mettau wurde eine öffentliche Stromladesäule eröffnet. Daran angedockt ist ein Verleih: Nutzerinnen und Nutzer können sich einen VW ausleihen. Für einige Stunden oder auch einen ganzen Tag. Damit, hofft Gemeindepräsident Christian Kramer, könne auf einen Zweit- oder Drittwagen verzichtet werden.

In Mettauertal gibt es jetzt ein E-Car-Sharing. Die Station befindet sich im Zentrum von Mettau. Hans Christof Wagner

Neuerdings steht vor der katholischen Kirche im Mettauertaler Ortsteil Mettau ein zum Verleih stehendes Elektroauto bereit und wartet auf Nutzerinnen und Nutzer. Angedockt an den Standort des «E-Car-Sharing»-Projekts im Dorf ist ausserdem eine öffentliche Stromladesäule, an der alle Fahrerinnen und Fahrer ihr privates E-Auto für 33 Rappen die Kilowattstunde aufladen können.

Die Gemeinde Mettauertal, die Elektra Mettauertal und Umgebung (EMU), die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal und die R. Hegi AG haben sich für das Projekt zusammengeschlossen. Adrian Bürki, EMU-Co-Geschäftsführer, sagte an der Eröffnung der Station:

«Wir haben vor rund drei Jahren begonnen, Partner zu suchen und sind mit der Gemeinde Mettauertal fündig und gleich einig geworden.»

Durch den barrierefreien Umbau der Busstation im Dorfzentrum von Mettau habe sich das Projekt zwar verzögert. Aber jetzt stehe man bereit und könne das Angebot starten, sagte Bürki.

Das zum Verleih stehende E-Auto steht vor der Kirche im Ortsteil Mettau. Hans Christof Wagner

Der Strom, sowohl für das zur Miete stehende Elektroauto wie auch für private E-Autos, stamme zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien, betonte er.

Angebot könnte Zweitwagen ersetzen

Gemeindepräsident Christian Kramer glaubt, dass mit dem neuen Angebot in Haushalten auf den zweiten oder gar dritten Wagen verzichtet werden könne. Wie die Nachfrage nach dem E-Auto zum Leihen ausfallen wird, bleibe ungewiss. «Wir hoffen, dass die Chance genutzt wird», so Kramer.

Das Auto, ein VW, steht den Nutzerinnen und Nutzern für acht Franken in der Stunde oder 65 Franken für den gesamten Tag zur Verfügung. Diese Preise gelten aber nur noch bis Jahresende. Ab 1. Januar 2023 werden es neun Franken pro Stunde und 75 Franken pro Tag sein.

Wer das Fahrzeug nutzen will, muss sich die App des Anbieters «Swiss e Car» herunterladen. Darüber funktionieren nicht nur Anmeldung und Bezahlung, auch das Öffnen und Abschliessen des Wagens erfolgt darüber. Einen Schlüssel gibt es nicht. Das Auto muss nach der Fahrt ausserdem wieder an der Station im Mettauertal abgegeben werden.

Reichweite von 250 bis 400 Kilometern

Mit dem E-Auto in Mettauertal hat «Swiss e Car» 40 E-Autos in sechs Kantonen der Deutschschweiz im Verleih. «Je nach Fahrweise und Temperatur kommt man mit dem Fahrzeuge zwischen 250 und 400 Kilometer weit», sagte Geschäftsführer Arian Rohs.

Das Aufladen nach der Abgabe an der Station ist im Preis inklusive. An der neuen E-Car-Station in Mettau ist einer der Stellplätze und eine der Ladestationen für das Leihauto reserviert.