Mettauertal Die Postagentur zieht von der Gärtnerei ins Elektrounternehmen: «Ich bin erleichtert, dass wir diese Lösung gefunden haben» Die «Blueme Kari»-Filiale im Mettauertaler Ortsteil Mettau schliesst Ende Monat und mit ihr die dort untergebrachte Postagentur. Nun hat die Gemeinde eine neue Lösung gefunden: Voraussichtlich ab August werden die Postdienstleistungen im Elektrounternehmen R. Hegi AG angeboten. Gemeindepräsident Christian Kramer ist erleichtert – und dankbar.

Die Postagentur zügelt nach dem Aus bei «Blueme Kari» in die Räumlichkeiten des Elektrounternehmens R. Hegi AG an der Hauptstrasse in Mettau. zvg

Ende Monat schliesst die Gärtnerei-Kette «Blueme Kari» ihre Filiale im Mettauertaler Ortsteil Mettau – und damit auch die dort untergebrachte Postagentur. Aber es gibt eine gute Nachricht, wie aus den Publikationen der Gemeinde hervorgeht: «Der Gemeinderat und die Post CH AG freuen sich sehr, dass mit der Elektrischen Unternehmung R. Hegi AG diesbezüglich eine Einigung erzielt wurde und damit ein neuer Partner die Postagentur übernimmt.»

Christian Kramer, seit diesen Jahr Gemeindepräsident von Mettauertal. zvg

Die Postagentur wird demnach im Verkaufsladen der R. Hegi AG an der Hauptstrasse 100 in Mettau integriert. Bei Gemeindepräsident Christian Kramer ist die Freude gross:

«Ich bin erleichtert, dass wir diese Lösung gefunden haben. Ich bin überzeugt, dass es für das Mettauertal die beste Lösung ist.»

Nachdem «Blueme Kari» das Aus für die Filiale im Tal bekanntgegeben hatte, machte sich der Gemeinderat in Absprache mit der Post auf die Suche nach einem neuen Partner für die Agentur. Das in der Region verankerte Elektrounternehmen sei dabei rasch einmal weit oben auf der Prioritätenliste gestanden. «Wir sind entsprechend sehr dankbar, dass es geklappt hat», sagt Kramer.

Eröffnung ist für den August vorgesehen

Wann genau die Postagentur beim Elektrounternehmen in Betrieb geht, ist noch offen. Klar ist, dass es zwischen Schliessung des «Blueme Kari» und der Neueröffnung der Agentur wohl einen Unterbruch von einigen Wochen geben wird. In dieser Zeit wird die Post die gelbe Posttheke sowie die technischen Installationen am neuen Ort vornehmen. «Das Ziel ist es, dass die Agentur im August eröffnet werden kann», sagt Post-Sprecher Markus Werner.

In der Zwischenzeit müssten die Kundinnen und Kunden auf die anderen Poststellen in der Region verwiesen werden, etwa jene in Laufenburg oder Remigen. In den anderen Mettauertaler Ortsteilen Hottwil, Oberhofen, Etzgen und Wil besteht weiterhin das Angebot eines Hausservices. Der Unterbruch aber ist kaum ein Wermutstropfen: «Die Freude, dass es weitergeht, ist weitaus grösser», sagt Christian Kramer. Das tönt bei der Post ähnlich. Werner sagt:

«Auch wir sind froh, dass so schnell eine gute Lösung gefunden werden konnte und wir unsere Dienstleistungen im Mettauertal weiterhin im bisherigen Rahmen anbieten können.»

Die Postagentur im Gärtnereigeschäft war im September 2018 eröffnet worden. Damals schloss die Post ihre Filiale im Ortsteil Mettau.