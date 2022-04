Mettauertal Alles, was der Wein begehrt: Die «Wiler Trotte» will mit einem Neubau die Platzprobleme beseitigen Die Mettauertaler Weinbaugenossenschaft «Wiler Trotte» plant ein Grossprojekt: Die alte Trotte im Zentrum des Ortsteils Wil ist längst zu klein geworden für den Betrieb. Stattdessen soll nun einige Häuser weiter ein Neubau erstellt werden. Unter anderem wird dort ein grosser Degustationsraum entstehen.

Die Weinbaugenossenschaft Wiler Trotte plant einen Neubau – jetzt liegt das Baugesuch auf. Nadine Böni

Der Wein der «Wiler Trotte» war im vergangenen Jahr in aller Munde – oder immerhin: in vieler Munde. Schliesslich wurde der Barrique Pinot Noir der Mettauertaler Weinbaugenossenschaft zum Aargauer Staatswein des Jahres 2021 gekürt und so beispielsweise an Empfängen oder anderen Feierlichkeiten des Kantons ausgeschenkt.

Nun könnte die Weinbaugenossenschaft bald selbst zu Feierlichkeiten einladen – zu einem Hauseinweihungsfest, beispielsweise: Sie plant nämlich auf der Parzelle 58 «im Halte» an der Oberdorfstrasse im Mettauertaler Ortsteil Wil einen Neubau.

Dieser soll die alte Trotte an der Kreuzung Trottenstrasse/Mitteldorfstrasse ersetzen. Das geht aus einem Baugesuch hervor, das seit Freitag öffentlich auf der Gemeindeverwaltung aufliegt.

Viel Platz für Verkauf und Degustation

Der Neubau verfügt über ein Erd-, Unter- und Obergeschoss. Neben Lager-, Technik-, Büro- und Geräteräumlichkeiten entstehen auch ein 128 Quadratmeter grosses Flaschenlager, eine 75 Quadratmeter grosse Verkaufsfläche sowie ein Degustationsraum samt Buffet, Theke und Garderobe, der Platz für sechs Tische à neun Personen bietet. Also alles, was der Wein begehrt.

Die Aufteilung der Räumlichkeiten innerhalb des Gebäudes ist dabei durchaus speziell: Im Teil des Gebäudes, in dem die eigentliche Trotte samt Gärtanks geplant ist, verfügt das Haus über ein normalhohes sowie ein überhohes Geschoss. Im Teil mit Büro, Verkauf und Degustationsraum sind es drei normalhohe Geschosse. Auf der rund 2600 Quadratmeter grossen Parzelle sind daneben auch 15 Parkplätze angedacht.

Das Gebäude, in dem die Genossenschaft derzeit untergebracht ist, ist längst an die Kapazitätsgrenzen gestossen. Nadine Böni

Die Genossenschaft und die Gemeinde sehen zudem einen Landabtausch vor. Die Strasse Grossmatt soll zur Oberdorfstrasse hin etwas verbreitert werden, um die Anlieferung zur Trotte zu erleichtern. Dafür tritt die Genossenschaft ein Stück ihrer Parzelle ab, erhält aber im Gegenzug eine Fläche der Gemeinde, um für die Besucherinnen und Besucher eine direkte Einfahrt von der Oberdorfstrasse her zu erstellen.

Am heutigen Standort an der Kapazitätsgrenze

Die «Wiler Trotte» ist eine Gemeinschaft von Winzern, die sich im Jahre 1992 zu einer Weinbaugenossenschaft zusammengeschlossen haben. Die Verantwortlichen wollten sich auf Anfrage der AZ nicht näher zum Projekt äussern. Man wolle zu gegebener Zeit informieren, heisst es lediglich. So bleibt derzeit beispielsweise unklar, wie hoch das Investitionsvolumen ist oder wie der Zeitplan aussieht.

Klar ist aber: Das bestehende Gebäude der «Wiler Trotte» aus dem Jahr 1910 stiess bei einer bewirtschafteten Rebfläche von rund 10 Hektaren und einer jährlichen Produktion von rund 100’000 Flaschen Wein schon seit längerem an die Kapazitätsgrenzen.

Nur durch die Miete von ausserhalb der Trotte liegendem Lagerraum habe der Betrieb in der heutigen Form aufrechterhalten werden können, hiess es in einem Planungsbericht der Gemeinde aus dem Jahr 2018. Aufgrund dieser Situation war die Genossenschaft schon seit einigen Jahren auf der Suche nach einem neuen Standort – und hat ihn nun gefunden.