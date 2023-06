Mettauertal 330’000 Franken Zusatzkredit: Die Belagssanierung und der Umbau der Bushaltestelle kommen teurer 1,12 Millionen Franken statt der ursprünglichen 791’150 Franken betragen die Kosten für die Belagssanierung an der Kantonsstrasse im Ortsteil Oberhofen und den behindertengerechten Umbau der Bushaltestelle. Daher muss sich der Gemeinderat beim Souverän in der Gemeindeversammlung einen Zusatzkredit genehmigen lassen.

Postautohaltestellen barrierefrei umzubauen, kostet viel Geld. (Symbolbild). Bild: Hans Christof Wagner

An der Kantonsstrasse K 287 im Mettauertaler Ortsteil Oberhofen muss der Belag saniert werden. An der Gemeindeversammlung vom November wurde dafür ein Verpflichtungskredit über 791’150 Franken bewilligt und ein Antrag für den behindertengerechten Umbau der Bushaltestelle Ausserdorf genehmigt.

Schliesslich wurde bei der Projektüberarbeitung aber festgestellt, dass das Projekt der Teuerung wegen deutlich mehr Geld kosten wird, schreibt der Gemeinderat in der Botschaft zur bevorstehenden Gmeind.

Statt der schon genehmigen 791’150 Franken betragen die Kosten nun 1,12 Millionen. Die Differenz will der Gemeinderat jetzt mit einem Zusatzkredit über 330’525 Franken ausgleichen. Diesen soll der Souverän in der Gmeind am 14. Juni genehmigen. Der Kredit deckt neben dem Teuerungsausgleich auch Anpassungsarbeiten der Strassenentwässerung bei der Einmündung der Breitenmattstrasse ab.