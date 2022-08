Mettau Kundschaft freut sich: Neue Poststelle in Mettauertal ist eröffnet Seit Montag ist die Poststelle der Gemeinde Mettauertal im Elektrounternehmen R. Hegi AG in Mettau angesiedelt. Die Kundschaft ist zufrieden und muss nicht mehr auf andere Filialen ausweichen.

Die neue Poststelle in der R. Hegi AG im Ortsteil Mettau der Gemeinde Mettauertal. zvg

«Nun ist es endlich so weit», dachten sich sicher einige Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde Mettauertal, als die Poststelle nun zum 8. August um 8 Uhr in den Räumen des Elektrogeschäftes R. Hegi AG an der Hauptstrasse 100 wieder eröffnete. Zuvor war mit der Schliessung der Gärtnereikette Blueme Kari Ende Juni die dort ansässige Poststelle im Ortsteil Mettau geschlossen worden.

Schnelle Lösung wurde gefunden

Gemeindepräsident Christian Kramer zeigte sich damals bereits froh und erleichtert, dass eine schnelle Lösung durch die R. Hegi AG gefunden wurde. Das Elektrogeschäft stand demnach ganz oben auf der Prioritätenliste.

Ausweichmanöver in umliegende Gemeinden

Nach der Schliessung konnten Kundinnen und Kunden den Postservice gut fünf Wochen nicht nutzen. Das sei aber nicht wesentlich gewesen, da der Unterbruch in die Sommerferien fiel, sagt Gemeindeschreiber Florian Wunderlin. In dieser Zeit wurde auf andere Postfilialen in der Umgebung ausgewichen wie beispielsweise auf die Filialen in Laufenburg oder Würenlingen.

Täglich geöffnet, gleicher Service

Die neue Poststelle wird jeden Tag, ausser sonntags, bedient. Von 8 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18 Uhr. An Samstagen kann man nur am Vormittag seine Postgeschäfte erledigen, mittwochs ebenfalls. Das Angebot der Postagentur habe sich nicht verändert, so der Gemeindeschreiber und weist darauf hin, dass auch die Abfallmarken wieder am Schalter erhältlich sind.

Man gehe davon aus, dass die Dienstleistungen in der neuen Postagentur rege genutzt werden, so Wunderlin:

«Die Einwohnerinnen und Einwohner sind froh, dass ein neuer Standort für die Postagentur gefunden werden konnte. Die Rückmeldungen an der letzten Gemeindeversammlung waren sehr positiv.»

Geführt wird die Postagentur in Mettau vom kaufmännischen Personal der R. Hegi AG. Mitarbeiterinnen des Elektrounternehmens haben entsprechende Onlineschulungen besucht und werden von einer Kundenberaterin der Post in die Arbeit eingeführt.