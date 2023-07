Mettau 72-Jähriger schläft am Steuer ein und landet in einer Böschung In Mettau ist ein Mann mit seinem Auto eine Böschung hinuntergefahren, weil er zuvor beim Fahren eingeschlafen ist. Zwei Personen wurden verletzt.

Ein Auto liegt in einer Böschung und muss geborgen werden. Was ist passiert? Es ist Mittwochnachmittag, als ein grauer Toyota von Schwaderloch in Richtung Etzgen unterwegs ist. Während seiner Fahrt auf der Landstrasse dürfte ein 72-Jähriger in Mettau hinter dem Steuer kurz eingenickt sein, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Zwei Personen wurden mittelschwer verletzt. Kapo AG

Dabei sei das Auto recht von der Strasse abgekommen und landete rund fünf Meter daneben – in einer Böschung. Der Lenker und seine Beifahrerin wurden zwar nicht eingeklemmt, jedoch haben sich die Türen nicht mehr öffnen lassen. So konnten die beiden das Fahrzeug nur dank Hilfe der Rettungskräfte verlassen, wie es in der Meldung heisst.

Beim Unfall verletzten sich die beiden Insassen mittelschwer und wurden mit Ambulanzen ins Spital transportiert. Am Fahrzeug entstand grösserer Sachschaden.

Gemäss ersten Erkenntnissen vor Ort, kam es zum Unfall, weil der Lenker einen Sekundenschlaf hatte. Die genauen Umstände werden aber noch abgeklärt, wie die Kantonspolizei schreibt. Sie hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Für die Rettungsarbeiten sowie die Bergung des Autos musste die Strasse gesperrt werden. Die Feuerwehr organisierte eine Umleitung, bis die Strasse am frühen Abend wieder frei befahren werden konnte. (cri)

