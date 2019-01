Zum ersten Mal findet in der Laufenburger Kultschüür eine sogenannte Musik-Kult-Matinee statt. Diese wird am Sonntag, den 27. Januar, über die Bühne gehen. Hinter dem Namen Rumo steckt der Sänger und Ukulelist Cedric Hasler aus Kaisten. In der Kultschüür wird er begleitet von Fredy Hasler (Mundharmonika), Oliver Rothen (Schlagzeug) und Roland Hasler (Bass). Ob im Blues, Rock’n’Roll oder Pop überrascht der junge Künstler mit seinen Interpretationen und Solos auf der Ukulele.

Nach der Pause ist die Bühne frei für die Fricktaler Mulörgelifründe. Sie präsentieren die Mundharmonika, das kleine vielseitig einsetzbare Instrument. Die sechsköpfige Formation setzt das Instrument immer wieder in anderen Melodien und Stilrichtungen ein. Ob klassische oder Kirchenmusik, Jazz, Country, leichte Unterhaltung, Filmmusik, volkstümlich oder Schlager. (AZ)

Matinee am Sonntag, 27. Januar, 11 Uhr, Kultschüür, Laufenburg.