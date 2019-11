Mehrere Todesopfer bei Crash vor Bözbergtunnel ++ Porsche rammt Auto in Lastwagen – Lenker in Psychiatrie

Ein Porsche Cayenne hatte am Mittwochmorgen auf der Autobahn A3 bei Effingen ein anderes Auto gerammt und in einen Lastwagen geschoben. Wie viele Tote sich im Wrack befinden, weiss die Kantonspolizei Aargau noch nicht. Der Unfall ereignete sich auf der Fahrbahn in Richtung Zürich vor dem Bözbergtunnel.

"Das Auto ist so massiv demoliert. Wir haben einen Anhaltspunkt, dass mehrere Todesopfer im Auto sind", sagt Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, in der Sondersendung von TeleM1 kurz nach 12 Uhr. "Leider können wir im Moment noch keine Gewissheit geben."

Wegen einer Tagesbaustelle war der Überholstreifen vom Nationalstrassen-Unterhaltsdiensts gesperrt worden. Mit entsprechender Signalisation wurde der Verkehr auf den Normalstreifen geleitet. Dadurch hatte sich eine stockende Kolonne gebildet.