Mehrere Coronafälle in Klinik

Die Coronawelle hat auch die Klinik Schützen in Rheinfelden erreicht. Im stationären Teil der Klinik sind insgesamt sechs Patienten positiv auf das Virus getestet worden. Sie sind allesamt im zur Klinik gehörenden Hotel Schiff untergebracht. Klinik­direktor und Chefarzt Hanspeter Flury bestätigt einen entsprechenden Bericht der «Basler Zeitung». «Eine Patientin musste vor einigen Tagen ins Spital verlegt werden, fünf weisen milde Symptome auf und werden in der Klinik – von anderen Patienten abgeschirmt – weiter behandelt. Eine Person konnte nach Hause in Selbst-Quarantäne entlassen werden», so Flury. Die behördlichen Vorgaben und Regularien bezüglich Patienten­betreuung würden strikt eingehalten, um Patienten wie Mitarbeitende bestmöglich zu schützen, sagt Flury.

Die Klinik Schützen ist eine Fachklinik für Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie. Hier werden unter anderem Patienten mit schweren Depressionen oder Angststörungen behandelt. Eine Schliessung der Klinik steht nicht zur Diskussion. Die Klinik Schützen trage auch jetzt zur Grundversorgung bei, sagt Flury. Dies «gemäss Vorgaben des Bundes und des Kantons Aargau, allerdings beschränkt auf dringende Versorgungsaufgaben». Mit der Zunahme der Coronainfektion in der Schweiz seien daher etliche Patienten, die entlassungsfähig gewesen seien, aus der Klinik nach Hause ausgetreten. Andere Patientinnen und Patienten seien aufgrund von schweren Ängsten oder Depressionen weiterhin auf die intensive Behandlung und Betreuung in der Klinik angewiesen, so Flury.