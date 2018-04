Der Knall der Explosion schreckte in jener Nacht die Einwohner des 1000-Seelen-Dorfes Gansingen, das im Bezirk Laufenburg liegt, auf. Als die Feuerwehr am Brandort an der Ausserdorfstrasse eintraf, brannte das Haus schon lichterloh. Um 6.45 Uhr war der Brand gelöscht. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf weitere Häuser übergriffen. Das Haus wurde völlig zerstört.

Drei Tage später stand fest, dass der Hauseigentümer Peter A. seine Lebensgefährtin und sich selbst umgebracht hat. Die Bewohner von Gansingen reagierten schockiert. Nichts hatte auf diese Tat hingedeutet. Was Peter A. dazu bewegt hat, ist auch heute noch unklar. (pz)