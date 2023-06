Magden Warnung vor «Ghettoisierung» und fehlender Integration: Die geplante Asylunterkunft erhitzt die Gemüter Der Bau eines Asylzentrums beim alten Forstwerkhof wird auf einer Informationsveranstaltung des Gemeinderates kritisch gesehen. Angesichts der Pflicht zur Unterbringung und der Kosten für die Alternativen hält die Exekutive das Vorhaben aber für die beste Lösung. Am 16. Juni will sie dafür 3,45 Millionen Franken haben.

Am Infoanlass des Gemeinderates zur geplanten Asylunterkunft in Magden war das Interesse gross. 250 waren anwesend. Bild: Horatio Gollin

Der Gemeinderat will seinen Verpflichtungen in der Unterbringung von Geflüchteten durch den Bau eines Asylzentrums für bis zu 76 Personen beim alten Forstwerkhof nachkommen. Und hierfür an der Gemeindeversammlung am 16. Juni einen Kredit von 3,45 Millionen Franken beantragen.

Gemeindeammann André Schreyer räumt Fehler bei Kommunikation ein

Im Vorfeld lud er jetzt zu einem Infoanlass ein. Gemeindeammann André Schreyer entschuldigte sich für den so kurzfristig vor der Gemeindeversammlung stattfindenden Termin. Er räumte Fehler bei der Kommunikation rund um das Vorhaben ein. Magden stehe aber in der Pflicht, Unterkünfte zu stellen. Und der Gemeinderat hält den Neubau für die beste Lösung, sagte Schreyer.

Stephan Müller, Leiter Sektion Betreuung Asyl beim kantonalen Departement Gesundheit und Soziales, gab einen Überblick über das Asylwesen und die Zuständigkeiten von Bund, Kanton und Gemeinden. Mit dem Ukraine-Krieg waren ab März 2022 die Flüchtlingszahlen in die Höhe geschnellt.

Wenn es einer Gemeinde nicht gelingt, die ihr zugewiesenen Geflüchteten unterzubringen, schafft der Kanton eine Ersatzvornahme mit Kostenfolge für die Gemeinde von 90 Franken pro Tag und Person. Die Unterbringungsstruktur in Magden sei teilweise grenzwertig und langfristig nicht tauglich. Es bestehe Handlungsbedarf. Die Lösung sei aber Sache der Gemeinde, sagte Müller.

Gemeindeammann André Schreyer warb um Zustimmung. Bild: Horatio Gollin

Gemeinderat Roger Sprenger führte aus, dass eine Sanierung der gemeindeeigenen Liegenschaft «Alte Mühle» 1,48 Millionen Franken und eine Sanierung des «Tancredi-Hauses» zwei Millionen Franken kosten würden.

Anschliessend könnten dort 46 Personen untergebracht werden. Der Mietvertrag für die Wintersingerstrasse 17, wo maximal 17 Personen unterkommen können, läuft im August aus und kann einmal um ein Jahr verlängert werden.

Die Anmietung des Saals der römisch-katholischen Kirche als Unterkunft für 15 Personen sei auch keine langfristige Lösung, da die Kirche den Saal auch selbst nutzen wolle. Es bestehe noch die Möglichkeit, für 900’000 Franken die Liegenschaft Wintersingerstrasse 38 zu kaufen. Diese müsste allerdings saniert werden, damit dort sieben Geflüchtete Platz fänden.

Ersatzabgabe von 1,084 Millionen Franken pro Jahr

Aktuell hat Magden 49 Geflüchtete und noch eine Kapazität für vier Personen. Bei Nichterfüllung beliefe sich die Abgabe an den Kanton jährlich auf 1,084 Millionen Franken, erklärte Sprenger.

Angesichts der hohen Kosten, um Plätze zu schaffen, und der absehbar wegfallenden Plätze habe der Gemeinderat nach einer anderen Lösung gesucht. Sprenger führte aus, dass der Schibelacher als alternativer Standort für das Asylzentrum betrachtet wurde, aber dort die Ausbaumöglichkeiten für Sport- und Erholungsmöglichkeiten offen gehalten werden sollen.

Die Gemeinde Magden will eine neue Asylunterkunft errichten. Sie soll in Holzmodul-Bauweise entstehen. Visualisierung: zvg

Architekt Hanjörg Steck stellte den Holzmodul-Bau vor, indem 76 Geflüchtete in 19 Zimmern auf zwei Geschossen unterkommen. Das Gebäude kann durch die modulare Bauweise aufgestockt oder auch verkleinert werden.

Von vielen der rund 250 Anwesenden wurde das Vorhaben kritisch gesehen. Wegen der Wahl des Standorts am Ende des Gewerbegebiets wurde befürchtet, dass eine «Ghettoisierung» und keine Integration stattfände. Die Anzahl von vier Parkplätzen erschien zu niedrig.

«Das sind Besucherparkplätze», sagte Schreyer. Asylsuchende hätten in der Regel kein Fahrzeug. Kritik gab es auch an der Kommunikation der Gemeinde. Es hiess, man sei, wie «in einer Diktatur», nicht informiert worden. Schreyer widersprach und betonte, dass man in einer Diktatur nicht seine Stimme an der Gemeindeversammlung abgeben könne.