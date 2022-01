Magden Sie ist im Nahen Osten auf die Farben gekommen: Sybille Krauer-Büttiker faszinieren Licht und Kontraste Sybille Krauer-Büttiker malt von ihren Aufenthalten im Nahen Osten inspirierte Bilder. Die Malerin ist Mitglied der Basler Künstlergesellschaft und arbeitet in Magden. Ihre Bilder sind wie Landschaften: Mit viel Raum und hellen Farben.

Die Künstlerin Sybille Krauer aus Magden mit einem ihrer Bilder im Atelier. Peter Schütz

Magden – Südafrika, Jordanien, Israel, Syrien, Saudi-Arabien: Das sind nur ein paar Stationen im Leben von Sybille Krauer-Büttiker. Die 71-jährige Malerin aus Magden hat viel von der Welt gesehen. Vor allem die im Nahen Osten gewonnenen Eindrücke von Weite, Licht und Ruhe bewegen sie noch heute. Sie blickt zurück:

«Im Nahen Osten bin ich auf die Farben gekommen.»

Ihre frühen Bilder zeugen davon: Landschaften wie aus Sand, viel Fläche in Ocker-, Gelb- und Rottönen, dazwischen Häuser, Siedlungen, einzelne Gebäude. Und über allem der Himmel, auch er in hellem, durchscheinendem Ocker dargestellt.

In der Wüste habe sie sich immer sehr wohlgefühlt, sagt Sybille Krauer-Büttiker. Es waren Familienangelegenheiten, die sie dorthin führten. Von 1975 bis 1988 stattete sie ihren Eltern in Saudi-Arabien längere Besuche ab. Und in den 1990er-Jahren begleitete sie ihren als UNO-Beobachter tätigen Mann in den Nahen Osten.

Sie hat eine ganz besondere Arbeitsweise

Das Licht faszinierte sie, die Helligkeit ebenso wie die Kontraste. Denn wo Licht ist, ist auch Schatten. Das Dunkle gehört in die Bilder der Malerin, wenngleich stark reduziert, als ob es Akzente setzen, jedoch nicht Überhand nehmen will. Eine Eigenschaft der Malerei von Sybille Krauer-Büttiker sind die grossen, hellen, manchmal ineinanderfliessenden Flächen und die dadurch entstehende Ruhe. «Ich habe es gerne ruhig», sagt sie.

Ihre Bilder sind stark im Ausdruck und doch von einer überraschenden Feinheit durchzogen. Die Flächen wirken durch viele flüssig aufgetragene Farbschichten durchscheinend wie Wasser oder Luft. Möglich macht es ihre Arbeitsweise: Sie malt nicht an der Staffelei, sondern auf liegenden Untergründen. Dafür genügt ihr ein Tisch in einem Zimmer, oder, wenn es das Wetter zulässt, der Garten.

Ihre Kunst ist mitunter auch ein grosses Experiment

Wo auch immer sie sich der Malerei widmet, geht der Blick über Magden hinweg in Richtung Olsberg. Da sind sie wieder: die Weite, die Ruhe, das zauberhafte Licht, der hohe Himmel. Nur die Farben der von Feldern, Hügeln und Wäldern geprägten Fricktaler Landschaft sind anders als im Nahen Osten, grüner, blauer oder grauer, je nach Witterung.

Ein Ausschnitt aus einem Bild der Künstlerin Sybille Krauer-Büttiker. Peter Schütz

In manchen Bildern kommen sie in Nuancen zum Vorschein. Auch Bäume sind zu erkennen, einzelne Äste, sogar Häuser mit roten Dächern. Obwohl: Gegenständlich malt sie schon lange nicht mehr.

Wenn doch Elemente mit einem hohen Wiedererkennungswert den Weg auf die Leinwände finden, sind sie bloss das Ergebnis eines «grossen Experiments», wie es Sybille Krauer-Büttiker nennt. Heisst: Sie geht planlos vor, legt einfach los, lässt sich von ihrer Intuition leiten, gibt die Kontrolle ab. Sie sagt:

«Wenn etwas passiert, passiert es ‒ ich lasse es geschehen.»

Für den schichtweisen Aufbau benutzt sie Sand, Öl, Acryl, Asche, Kreide, Papier. Diese Mischtechnik führt zu Strukturen, Wellen, Rillen. Die Bilder bekommen dadurch einen dreidimensionalen Charakter, den die breiten Keilrahmen verstärken.

Wenn es nicht funkt, übermalt sie das Bild

Sie stehe über lange Zeiträume in Kontakt mit ihren Bildern, berichtet sie, Tag und Nacht, es ist eine fortwährende Auseinandersetzung. Die unter Umständen in der Zerstörung enden kann, wenn ein Bild den entscheidenden Funken nicht auszulösen vermag.

Die Künstlerin bevorzugt helle Farben und weite Räume. Peter Schütz

Dann übermalt sie das Geschaffene, damit etwas Neues entstehen kann. Was Knochenarbeit sein kann. Denn Sybille Krauer-Büttiker mag grosse Formate. Das verschafft ihr den Raum für weitausholende Gesten, um ihre Gefühle und Visionen auszudrücken. «Ein grosses Bild entfaltet eine grosse räumliche Wirkung», erklärt sie. Apropos: Erklären will sie ihre Bilder nicht. «Die Bilder sprechen für sich», stellt sie klar.