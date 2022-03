Magden Künstlerinnen zügeln mit ihren Ateliers in die Primarschule Holz, Plastikfolie, Papier, Watte und auch selbstgesammelte Naturprodukte werden verwoben. «Artists in Residence an Schulen» heisst das Projekt, das seit Anfang Februar an der Primarschule Magden läuft und Kinder zusammen mit Kunstschaffenden kreativ werden lässt.

Nicht ganz typische Formen von Webrahmen sollen Kinder zu freiem, kreativem Denken und Schaffen inspirieren. zvg

Viele Fäden und ein Webrahmen ergibt ein textiles Stück. Klingt einfach. Was aber, wenn der Gestaltung freien Lauf gelassen wird? Dann befinden wir uns in einem vorübergehenden Atelier in der Magdener Schule, wo sich zweimal die Woche die Kinder der drei 4. Klassen und drei Künstlerinnen treffen und gemeinsam an einem Gesamtkunstwerk arbeiten.

Kulturvermittlung durch den Kanton

Andrea Huser koordiniert dieses Projekt, welches in Kooperation mit dem Programm «Kultur macht Schule» der Fachstelle Kulturvermittlung, Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau stattfindet. Unterstützt wird die Aktion durch die Schulgemeinde, Swisslos Fonds Kanton Aargau und die Beisheim Stiftung.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Kinder steigern ihre Experimentierfreude, je länger sie in dem Projekt schaffen. zvg

Erstes Eintauchen in die Welt des Gewebes als Kunstform

Im Vorfeld fand ein erster Besuch der Schulklassen in Basel statt, bei der die Kinder erste Eindrücke von den Künstlerinnen, aber auch von der Kunst selber mitnehmen konnten. Zusätzlich gab es noch eine «Werkzeugkiste» zum Üben mit ins Gepäck, an der dann ab dem 7. Februar geschafft wurde und erste Gewebe hat entstehen lassen. Neben diesen eigenen Projekten entsteht bis zum Ende der sieben Wochen dann etwas Grosses. Huser, die zum zweiten Mal so ein Projekt koordiniert, sagt:

«Die Schülerinnen und Schüler sind sehr motiviert. Jetzt, wo sie gerade Feuer gefangen haben, könnte es gerne noch länger gehen.»

Die Arbeit der Schülerinnen und Schüler findet teilweise einzeln, aber auch gemeinsam und auch mit den Künstlerinnen statt.

Zeitgenössische Künstlerinnen vermitteln Umgang mit Kreativität

Sophie Kellner sowie Meta Hammel und Laura Endtner, beide von Loom-Basel sind als Textilkünstlerinnen vor Ort und erarbeiten mit den Kindern kreative Prozesse. Gewebte Stücke auf rechteckigen Rahmen waren gestern. In diesem gestalterischen Prozess soll das Gewebte «aufgebrochen» werden. Gedanklich wie auch praktisch. So können die Kinder viele andere Materialien und Formen kreativ nutzen und frei von Vorgaben erschaffen. Laura Endtner erklärt:

Auf den «Werkzeugkisten» hat jedes Kind die Möglichkeit zu üben und sich aufzuprobieren. Die dort entstandenen Stücke dürfen sie behalten. zvg

«Es passieren Fehler oder es entstehen intuitive Kombinationen von denen man überrascht ist. Daraus wird dann oft etwas unerwartet Schönes.»

Holz, Plastikfolie, Papier, Watte und auch selbstgesammelte Naturprodukte werden verwoben. Auf selbstgestalteten, freiformigen Rahmen werden nun die verschiedenen Gewebe und Materialien verarbeitet und zusammengefügt. An diesem Stück arbeitet man gemeinsam, sodass es auch mal sein kann, dass ein Kind das Stück, an dem es gearbeitet hat, beim nächsten Mal ganz anders vorfindet.

Wichtig sei auch, so Endtner, dass man die Kinder aus ihrem starren Schuldenken rausholt und Luft für den kreativen Prozess lässt. Am 24. März wird das Gemeinschaftswerk, aber auch die Kistenobjekte mit den individuellen Arbeiten als Vernissage in Magden ausgestellt.