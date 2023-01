Magden Hier reisst der Bagger die ersten Wände ein: Das historische Gasthaus zum Adler wird saniert und ausgebaut – bleibt aber ein Restaurant Das Gasthaus zum Adler hat eine lange Geschichte hinter sich. Nun wird das historische Gebäude im Magdener Dorfkern umfassend renoviert. Die Bauarbeiten sind gestartet. In den Obergeschossen entstehen moderne Wohnungen – und im Erdgeschoss ein neues Restaurant. 2024 soll dieses eröffnet werden.

Die Bauarbeiten am historischen Gasthaus zum Adler in Magden laufen seit einigen Tagen. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Wo einst Pizza und andere italienische Leckereien serviert wurden, liegen nun haufenweise Schutt und Steine: Seit einigen Tagen laufen die Bauarbeiten am Gasthaus zum Adler an der Dornhofstrasse in Magden. Das historische Gebäude wird umfassend saniert und umgebaut. Geplant sind ein komplett erneuertes Restaurant im Erdgeschoss sowie drei Wohnungen in den beiden Obergeschossen. Am Montag fand der Spatenstich statt.

«Ich bin enorm froh, dass wir heute hier stehen und es nun losgeht», sagte Bauherr Urban Lankes in Anwesenheit von Gemeindeammann André Schreyer sowie den für den Bau verantwortlichen Personen. Hinter dem Projekt liegen viele planungsintensive Monate.

Denn beim «Adler» handelt es sich um ein historisches Gebäude: Laut Inschrift wurde das Gasthaus im Jahr 1780 erbaut. Es gehört damit gemäss Bauinventar der Aargauer Denkmalpflege zusammen mit dem Gasthaus Blume «zu den ältesten Tavernenwirtschaften der Gemeinde».

Ausnahmebewilligungen für Umbau

Und es steht in der Kernzone A, in der bei Bauprojekten besondere Restriktionen gelten. Das Projekt habe nur dank Ausnahmebewilligungen genehmigt werden können, so Schreyer. Diese wurden aufgrund der übergeordneten Interessen erteilt. Schreyer erklärte:

«Es handelt sich beim ‹Adler› um ein historisch wertvolles Objekt, aber auch um ein wichtiges Projekt für das Dorf – indem das Restaurant erhalten werden kann.»

Seit dem vergangenen Frühjahr ist dieses mit Blick auf den Umbau nun geschlossen. Nach dem Umbau soll es wieder eröffnen – mit einem neuen Pächter. Urban Lankes ist sich mit dem künftigen Wirt bereits einig. Um wen es sich handelt, soll zu gegebener Zeit bekanntgegeben werden. Klar ist: Auch künftig werden im «Adler» italienische Spezialitäten serviert.

Schreyer knüpfte die Baubewilligung denn auch scherzhaft an eine Bedingung: «Dass das Restaurant künftig am Montag geöffnet ist, damit wir nach der Gemeinderatssitzung hier einkehren können.»

Eröffnung in der zweiten Jahreshälfte 2024

Wann es so weit sein wird, ist noch offen. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass der Umbau des Gebäudes Mitte 2024 abgeschlossen werden kann. Das Restaurant soll dann in der zweiten Jahreshälfte eröffnen. Darauf dürfte sich die Magdener Bevölkerung freuen: Immer wieder sei er in den vergangenen Monaten darauf angesprochen worden, was beim «Adler» laufe, erzählte Lankes mit einem Lachen.

Er hat nun vor, auf einer Website über das Projekt und den Fortschritt zu berichten. Das Projekt sieht neben dem umfassenden Umbau im Innern Anbauten auf der Rückseite vor. Der Scheunenteil wurde zudem bereits abgebrochen und wird durch zeitgemässe Anbauten ersetzt.

Historische Kegelbahn bleibt erhalten

Stehen bleiben die tragenden Aussenmauern des Gebäudes, der gut erhaltene Dachstock, der Kastanienbaum in der Gartenwirtschaft sowie die historische Outdoor-Kegelbahn hinter dem Gebäude – eine der letzten ihrer Art im Kanton.

Früher verdienten sich die Kinder aus dem Dorf hier einen Batzen, indem sie die Kegel aufstellten. Die Bahn ist seit einiger Zeit ungenutzt. Ob sie künftig wieder in Betrieb geht, lässt Lankes offen, sagt aber so viel: «Der Gedanke, dass hier einst wieder gekegelt werden könnte, ist schön.»

Mit Kosten in Höhe von mehreren Millionen Franken rechnet der Bauherr. Der Umbau sei für ihn in erster Linie ein Herzensprojekt und kein Rendite-Objekt, betonte Lankes und fügte an: «Der ‹Adler› ist ein wunderschönes Gasthaus mit grosser Geschichte. Ich möchte dem Dorf, in dem ich sehr gerne wohne, etwas zurückgeben.»