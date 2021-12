Magden Für die Bebauungsgegner ist der Bünn-Entscheid ein Grosserfolg: «Wir erwarten, dass dieser nun akzeptiert wird» Die Gemeindeversammlung Magden lehnte die Schaffung einer Sonderzone Bünn deutlich ab. Damit ist klar: Das Gebiet wird in den kommenden Jahren nicht überbaut. Die Gegner sind entsprechend hochzufrieden – beim Gemeinderat hingegen herrscht Ernüchterung. Wobei ein Referendum nicht ausgeschlossen ist.

Das Gebiet Bünn wird nun in die Landwirtschaftszone überwiesen und bleibt vorerst unbebaut. Dennis Kalt (4. Juni 2021)

Der Entscheid fiel fast schon überdeutlich: 267 der anwesenden 350 Stimmberechtigten lehnten die Schaffung einer Spezialzone Bünn in Madgden an der Gmeind am Freitagabend ab und damit auch eine Überbauung des Gebiets. Das sind über drei Viertel der Anwesenden. Damit, das gibt Gemeindeammann André Schreyer zu, hat der Gemeinderat nicht gerechnet:

André Schreyer, Gemeindeammann Magden. Zvg / Aargauer Zeitung

«Wir wussten um den Widerstand und waren uns bewusst, dass eine Ablehnung möglich ist – hätten sie aber nicht in dieser Deutlichkeit erwartet.»

Die Meinungen seien dabei grösstenteils schon vor der Versammlung gemacht gewesen, so Schreyer. «Es ist der Gegnerschaft gelungen, ihre Anhängerinnen und Anhänger zu mobilisieren.»

2016 sagte der Souverän schon einmal Nein

Dort bei der Gegnerschaft ist die Freude über den Entscheid gross. Die Erleichterung auch, wie Regula Bachmann, eine Vertreterin der Gruppe 4312, sagt. Sie verweist auch auf die Vorgeschichte: 2016 war die Einzonung des Gebiets schon einmal abgelehnt worden. «Wir hatten erwartet, dass dieser Entscheid vom Gemeinderat akzeptiert und umgesetzt wird. Deshalb fühlten wir eine grosse Ernüchterung, als das Geschäft in sehr ähnlichem Umfang nur wenige Jahre später wieder vorgelegt wurde», so Bachmann.

Regula Bachmann. Chris Iseli (21. Juni 2021)

«Der Entscheid nun ist ein Grosserfolg für uns. Es ist uns gelungen, mit unseren Argumenten durchzudringen.»

Ein entscheidendes Argument sei das Thema Wachstum gewesen, so Bachmann. «In Gesprächen vor der Versammlung haben wir aus der Bevölkerung oft gehört, dass man kein Wachstum in diesem Ausmass mehr möchte.» Seit 2015 ist die Bevölkerungszahl in Magden zwar stabil, teilweise gar leicht rückläufig. Aber: «Das Projekt Bünn hätte diese Entwicklung untergraben. Der Entscheid zeigt, dass dies nicht dem Wunsch der Bevölkerung entspricht.»

Das Gebiet wird nun der Landwirtschaftszone zugewiesen. Damit ist eine Neubeurteilung beziehungsweise «eine Zuweisung zur Bauzone für die kommenden 15 bis 20 Jahren vom Tisch», wie André Schreyer sagt. Das hören die Gegnerinnen und Gegner der Überbauung gern. «Wir erwarten, dass der Entscheid nun akzeptiert wird», sagt Bachmann.

Auswirkungen auf den Steuerfuss?

Vom Tisch ist damit vorerst auch das Wachstum der Gemeinde, denn: Andere grössere Baulandreserven gibt es in Magden schlicht nicht. Das könnte auf Zeit auch Auswirkungen auf die finanzielle Lage der Gemeinde haben.

Noch hat diese ein Nettovermögen. Aber: Es stehen mehrere grössere Investitionen an, etwa die Sanierung des Schwimmbads. Und: Steigen die Ausgaben weiter und bleiben die Steuereinnahmen gleich, ist irgendwann auch eine Steuerfusserhöhung nicht mehr auszuschliessen. Schreyer sagt:

«Für eine Beurteilung, ob und wann das zum Thema wird, ist es jetzt aber noch zu früh.»

Und sowieso: Noch ist der Entscheid vom Freitag ja nicht definitiv – er obliegt dem fakultativen Referendum. Bei den Befürworterinnen und Befürwortern des Projekts wird dieser Schritt derzeit diskutiert. Ein Entscheid soll in den kommenden Tagen fallen.