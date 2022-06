Magden «Energiestadt», aber niemand will die Fördergelder für nachhaltige Energie – das möchte der Gemeinderat nun ändern Die Gemeinde Magden bietet seit über zehn Jahren finanzielle Unterstützung bei Projekten, die eine energetische Verbesserung bringen. Nur: Kaum jemand beantragt die Gelder. Das möchte der Gemeinderat nun ändern. An der kommenden Gmeind schlägt er eine Anpassung des entsprechenden Reglements vor.

Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren verschiedene Projekte für erneuerbare Energie- und Wärmegewinnung umgesetzt. So etwa die Solaranlage auf dem Dach der Umkleiden beim Schwimmbad. Hans Christof Wagner (17. Mai 2022)

Darauf sind die Magdenerinnen und Magdener ja durchaus stolz: Ihr Dorf wurde 1998 als erste Gemeinde im Kanton für die jahrelangen Bemühungen um eine effiziente und umweltschonende Energiepolitik mit dem Label «Energiestadt» ausgezeichnet. Auch danach engagierte sich die Gemeinde in dem Bereich – erstellte unter anderem das Reglement zur Förderung energetischer Massnahmen, das Anfang 2011 in Kraft trat.

Die Idee: Die Konzessionsgebühr in Höhe von gut 71'000 Franken, die der Energieversorger AEW Energie AG jährlich an die Einwohnergemeinde leistet, soll an Private weitergegeben werden, die Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen umsetzen. Nur: In den vergangenen Jahren wurden kaum Fördergelder von der Gemeinde bezogen. 2019 etwa waren es 12'500 Franken, 2020 und 2021 dann kein Franken. «Das geht für eine Energiestadt natürlich nicht an», sagt Gemeindeammann André Schreyer.

Geld für Wärmepumpen und Machbarkeitsstudien

Und genau das möchte der Gemeinderat ändern. An der kommenden Gemeindeversammlung vom 17. Juni schlägt er eine Revision des Förderreglements vor. So sollen nicht wie bisher nur Solaranlagen und Holzheizungen gefördert werden, sondern neu auch Wärmepumpen. Daneben möchte die Gemeinde Machbarkeitsstudien unterstützen, die zum Ziel haben, gebiets- oder quartierweise – etwa bei Überbauungen – erneuerbare Energien zu fördern, die Energieeffizienz zu steigern oder den CO 2 -Ausstoss zu senken.

Zudem soll ein Fonds für die Fördermittel geschaffen werden. Dies mit einer Obergrenze von 100'000 Franken. Ist diese erreicht, wird auf eine weitere Einlage verzichtet. Wird die Revision angenommen, tritt das neue Reglement auf den 1. August in Kraft. Schreyer sagt:

«Das Hauptziel ist, die Förderung von erneuerbaren Wärme- und Energiequellen und damit natürlich auch die Umrüstung darauf anzukurbeln.»

Neben einer weiteren Reglementsrevision – das Friedhofs- und Bestattungsreglement – finden sich auf der Traktandenliste auch zwei Kreditanträge: 370'000 Franken für die Zustandserfassung der Flurwege und des Drainagenetzes im Landwirtschaftsgebiet und 395'000 Franken für die Neugestaltung des Spielplatzes beim Schwimmbad Schibelacher.

Der Spielplatz beim Schwimmbad Schibelacher in Magden soll neu gestaltet werden. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Zehn Millionen im Kässeli

Investitionen, die angesichts der präsentierten Rechnung wohl etwas leichter von der Hand gehen: Dank höherer Steuererträge und Einsparungen im laufenden Aufwand schreibt die Gemeinde einen Ertragsüberschuss von über zwei Millionen Franken. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von gut 140'000 Franken.

«Dieser Rechnungsabschluss ist erfreulich für die Gemeindefinanzen», sagt Schreyer. Die Gemeinde verfügt damit über ein Nettovermögen von gut zehn Millionen Franken, ohne Werke. Reserven, die Schreyer gerne sieht, auch angesichts angedachter Grossinvestitionen in den kommenden Jahren wie etwa die beiden Sanierungen der Doppelturnhalle Juch sowie des Gemeindesaals.